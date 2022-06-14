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مأساة جديدة من مآسي "كورونا".. تحدَّوْا قنابل الغاز واختطفوا الجثمان وأرجعوه للثلاجة

واقعة مثيرة دارت أحداثها في دولة إفريقية بعد وفاة مُغَنٍّ مشهور.. مئات الغاضبين منعوا دفنه

شهدت إحدى المقابر الكينية مأساة جديدة مرتبطة بوفيات فيروس كورونا حول العالم، حين تحدى مئات الغاضبين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب، الجمعة، وخطفوا جثمان مُغَنٍّ ذي شعبية كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقًا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" احتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، واسمه الفني أبيني جاشيغا، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب كينيا.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة؛ لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنًا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وتوفي أوبونيو، 33 عامًا، يوم 11 يونيو.

وقال شقيقه لصحيفة "ديلي نيشن" اليومية الكينية: إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس، وكان يتقيأ دمًا، وفق ما نقلته "رويترز".

ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان فحصٌ أثبت إصابته بفيروس كورونا. وطلبت الأسرة من السلطات أسبوعًا "مهلة" لتنظيم جنازة لائقة به.

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مأساة جديدة من مآسي "كورونا".. تحدَّوْا قنابل الغاز واختطفوا الجثمان وأرجعوه للثلاجة
سبق

شهدت إحدى المقابر الكينية مأساة جديدة مرتبطة بوفيات فيروس كورونا حول العالم، حين تحدى مئات الغاضبين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب، الجمعة، وخطفوا جثمان مُغَنٍّ ذي شعبية كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقًا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" احتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، واسمه الفني أبيني جاشيغا، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب كينيا.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة؛ لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنًا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وتوفي أوبونيو، 33 عامًا، يوم 11 يونيو.

وقال شقيقه لصحيفة "ديلي نيشن" اليومية الكينية: إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس، وكان يتقيأ دمًا، وفق ما نقلته "رويترز".

ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان فحصٌ أثبت إصابته بفيروس كورونا. وطلبت الأسرة من السلطات أسبوعًا "مهلة" لتنظيم جنازة لائقة به.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:01 AM

مأساة جديدة من مآسي "كورونا".. تحدَّوْا قنابل الغاز واختطفوا الجثمان وأرجعوه للثلاجة

واقعة مثيرة دارت أحداثها في دولة إفريقية بعد وفاة مُغَنٍّ مشهور.. مئات الغاضبين منعوا دفنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت إحدى المقابر الكينية مأساة جديدة مرتبطة بوفيات فيروس كورونا حول العالم، حين تحدى مئات الغاضبين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب، الجمعة، وخطفوا جثمان مُغَنٍّ ذي شعبية كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقًا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" احتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، واسمه الفني أبيني جاشيغا، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب كينيا.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة؛ لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنًا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وتوفي أوبونيو، 33 عامًا، يوم 11 يونيو.

وقال شقيقه لصحيفة "ديلي نيشن" اليومية الكينية: إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس، وكان يتقيأ دمًا، وفق ما نقلته "رويترز".

ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان فحصٌ أثبت إصابته بفيروس كورونا. وطلبت الأسرة من السلطات أسبوعًا "مهلة" لتنظيم جنازة لائقة به.

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