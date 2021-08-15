أغلبها مزمنة وتنفسية.. 205 بلاغات إسعافية بالمسجد الحرام في 30 يوماً

83 حالة نُقلت لمستشفى أجياد ومستوصفات.. و4 مراكز تعمل 24 ساعة

باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، 205 بلاغات إسعافية في شهر يوليو الماضي.

وكانت أغلب الحالات التي تمّ إسعافها أمراضاً مزمنة وحالات تنفسية، مثل: الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية البسيطة.

وتمّ اسعاف 122 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام، بينما نُقلت 83 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف.

يُذكر أن 4 مركز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة داخل الحرم المكي الشريف، وتتلقى البلاغات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.