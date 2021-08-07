النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بطل الكاراتيه "حامدي" يضمن تحقيق أول ميدالية سعودية.. ومباراة مرتقبة مع "الياباني"

ضَمِنَ بطل الكاراتيه طارق حامدي، أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو، في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.

وحل "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".

وكان حامدي قد خسر النزال الأول أمام الكرواتي "ايڤان" بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الإيراني "0/0" قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.

وكانت القرعة قد وضعت اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، والأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علمًا بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بطل الكاراتيه "حامدي" يضمن تحقيق أول ميدالية سعودية.. ومباراة مرتقبة مع "الياباني"
سبق

ضَمِنَ بطل الكاراتيه طارق حامدي، أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو، في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.

وحل "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".

وكان حامدي قد خسر النزال الأول أمام الكرواتي "ايڤان" بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الإيراني "0/0" قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.

وكانت القرعة قد وضعت اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، والأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علمًا بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
02:07 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:05 PM

بطل الكاراتيه "حامدي" يضمن تحقيق أول ميدالية سعودية.. ومباراة مرتقبة مع "الياباني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,471

ضَمِنَ بطل الكاراتيه طارق حامدي، أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو، في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.

وحل "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".

وكان حامدي قد خسر النزال الأول أمام الكرواتي "ايڤان" بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الإيراني "0/0" قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.

وكانت القرعة قد وضعت اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، والأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علمًا بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,476
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,274
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,195

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة