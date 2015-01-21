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شاهد.. "التحالف" يدمر مواقع الحوثي لتصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة

المقطع أظهر صورا ودوي عدد من الانفجارات

نشرت وكالة "فرانس برس"، اليوم (الأحد)، مقطع فيديو يوثق ضربات التحالف العربي على مرافق شبكة قدرات الطائرات المسيرة، لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس.

وأظهر المقطع قصف مقاتلات التحالف، لعدد من مواقع صناعة وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في صنعاء.

كما سجل المقطع دوي انفجارات أخرى، ناجمة عن ضربات مقاتلات التحالف لمواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من العاصمة اليمنية.

وكان التحالف قد أطلق عملية نوعية مساء أمس؛ لتدمير قدرات تصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة، التي أنشأتها الميليشيا الانقلابية في محيط صنعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى تدمير سبعة أهداف، وأن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات دون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق، ومرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

"التحالف" يطلق عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة للحوثي انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. وغارات مكثفة يشنها التحالف معلومات استخباراتية ومراقبة دقيقة تحققان الهدف.. غارات التحالف توجع الحوثي سبقتها عملية استخباراتية دقيقة.. تدمير شبكة للطائرات بدون طيار تتبع الحوثي "تحالف دعم الشرعية": مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "التحالف" يدمر مواقع الحوثي لتصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة
سبق

نشرت وكالة "فرانس برس"، اليوم (الأحد)، مقطع فيديو يوثق ضربات التحالف العربي على مرافق شبكة قدرات الطائرات المسيرة، لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس.

وأظهر المقطع قصف مقاتلات التحالف، لعدد من مواقع صناعة وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في صنعاء.

كما سجل المقطع دوي انفجارات أخرى، ناجمة عن ضربات مقاتلات التحالف لمواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من العاصمة اليمنية.

وكان التحالف قد أطلق عملية نوعية مساء أمس؛ لتدمير قدرات تصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة، التي أنشأتها الميليشيا الانقلابية في محيط صنعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى تدمير سبعة أهداف، وأن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات دون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق، ومرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:45 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:24 PM

شاهد.. "التحالف" يدمر مواقع الحوثي لتصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة

المقطع أظهر صورا ودوي عدد من الانفجارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,639

نشرت وكالة "فرانس برس"، اليوم (الأحد)، مقطع فيديو يوثق ضربات التحالف العربي على مرافق شبكة قدرات الطائرات المسيرة، لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس.

وأظهر المقطع قصف مقاتلات التحالف، لعدد من مواقع صناعة وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في صنعاء.

كما سجل المقطع دوي انفجارات أخرى، ناجمة عن ضربات مقاتلات التحالف لمواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من العاصمة اليمنية.

وكان التحالف قد أطلق عملية نوعية مساء أمس؛ لتدمير قدرات تصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة، التي أنشأتها الميليشيا الانقلابية في محيط صنعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى تدمير سبعة أهداف، وأن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات دون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق، ومرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

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