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في مكة.. فعالية "رمضان وخفايا القمر" تشهد إقبالاً كبيرًا

اشتملت على أنشطة متنوعة تفاعل معها الأطفال

شهدت فعالية "رمضان وخفايا القمر - رحلة من الظلام إلى النور مع ابن الهيثم" إقبالاً كبيرًا من أهالي مكة المكرمة وزوراها، خاصة الأطفال؛ وذلك لما تحتويه الفعالية من أركان علمية وثقافية مشوقة للأطفال.

وتشتمل الفعالية على العديد من الأنشطة والألعاب والتجارب والرسم، التي تهدف إلى إثراء معلوماتهم العلمية عن حياة العالِم ابن الهيثم وتجاربه، والتعرف على أبرز اختراعاته، إضافة إلى وجود نموذج لشخصية ابن الهيثم؛ ليتمكن الأطفال من التقاط الصور التذكارية معه.

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في مكة.. فعالية "رمضان وخفايا القمر" تشهد إقبالاً كبيرًا
سبق

شهدت فعالية "رمضان وخفايا القمر - رحلة من الظلام إلى النور مع ابن الهيثم" إقبالاً كبيرًا من أهالي مكة المكرمة وزوراها، خاصة الأطفال؛ وذلك لما تحتويه الفعالية من أركان علمية وثقافية مشوقة للأطفال.

وتشتمل الفعالية على العديد من الأنشطة والألعاب والتجارب والرسم، التي تهدف إلى إثراء معلوماتهم العلمية عن حياة العالِم ابن الهيثم وتجاربه، والتعرف على أبرز اختراعاته، إضافة إلى وجود نموذج لشخصية ابن الهيثم؛ ليتمكن الأطفال من التقاط الصور التذكارية معه.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:56 PM

في مكة.. فعالية "رمضان وخفايا القمر" تشهد إقبالاً كبيرًا

اشتملت على أنشطة متنوعة تفاعل معها الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شهدت فعالية "رمضان وخفايا القمر - رحلة من الظلام إلى النور مع ابن الهيثم" إقبالاً كبيرًا من أهالي مكة المكرمة وزوراها، خاصة الأطفال؛ وذلك لما تحتويه الفعالية من أركان علمية وثقافية مشوقة للأطفال.

وتشتمل الفعالية على العديد من الأنشطة والألعاب والتجارب والرسم، التي تهدف إلى إثراء معلوماتهم العلمية عن حياة العالِم ابن الهيثم وتجاربه، والتعرف على أبرز اختراعاته، إضافة إلى وجود نموذج لشخصية ابن الهيثم؛ ليتمكن الأطفال من التقاط الصور التذكارية معه.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,043
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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