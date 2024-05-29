في مكة.. فعالية "رمضان وخفايا القمر" تشهد إقبالاً كبيرًا

اشتملت على أنشطة متنوعة تفاعل معها الأطفال

شهدت فعالية "رمضان وخفايا القمر - رحلة من الظلام إلى النور مع ابن الهيثم" إقبالاً كبيرًا من أهالي مكة المكرمة وزوراها، خاصة الأطفال؛ وذلك لما تحتويه الفعالية من أركان علمية وثقافية مشوقة للأطفال.

وتشتمل الفعالية على العديد من الأنشطة والألعاب والتجارب والرسم، التي تهدف إلى إثراء معلوماتهم العلمية عن حياة العالِم ابن الهيثم وتجاربه، والتعرف على أبرز اختراعاته، إضافة إلى وجود نموذج لشخصية ابن الهيثم؛ ليتمكن الأطفال من التقاط الصور التذكارية معه.