النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا

تشمل 6 آلاف متطوع وتستمر 12 شهراً

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الدراسة التي تستخدم لقاحاً غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهراً.


من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية أشيش كوشي، أن توسيع التجربة لتشمل البحرين سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان، وفقاً لـ"رويترز".

ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن.

وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الدراسة التي تستخدم لقاحاً غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهراً.


من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية أشيش كوشي، أن توسيع التجربة لتشمل البحرين سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان، وفقاً لـ"رويترز".

ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن.

وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:46 PM

البحرين.. بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضادّ لكورونا

تشمل 6 آلاف متطوع وتستمر 12 شهراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
867

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الدراسة التي تستخدم لقاحاً غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهراً.


من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية أشيش كوشي، أن توسيع التجربة لتشمل البحرين سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان، وفقاً لـ"رويترز".

ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن.

وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,803
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,547

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة