مكة .. سقوط مفاجئ لمُعلم قبل الحصة الأولى ينهي حياته ومدرسته تكرّمه

نُقل للمستشفى ولفظ أنفاسه فيه بعد 3 أيام متأثراً بتضخم الغدة .. وفاة دماغية

شهدت مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بمكة المكرمة؛ الأسبوع الماضي، حادثة سقوط أحد المُعلمين بشكل مفاجئ قبل أدائه الحصة الأولى التي كان يتهيّأ لها، فيما تمّ نقله إلى المستشفى وفيه لفظ أنفاسه الأخيرة.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، وبحسب أحد أقربائه؛ فإن المعلم "شاهر بن رشيد الجهني"؛ الذي كان يعمل معلماً في مدرسة عباد بن بشر المتوسطة؛ الواقعة في حي الزايدي بمكة المكرّمة، سقط فجأة بين زملائه يوم الإثنين الماضي، قُبيل موعد الحصة الأولى؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وأُدخل العناية المركزة في المستشفى نفسه، ومكث فيها ثلاثة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصابته التي قرّر الأطباء أنها تضخم في الغدة ومن ثم وفاته دماغياً، حيث تمّ تشييعه بمقبرة المعلاة بعد أن أديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام الأربعاء الماضي.

وأشار قريبه إلى أن الفقيد خدم في التعليم 20 عاماً، وكان نموذجاً للمعلم القدوة، ووافته المنية وهو يستعد لأداء رسالته مع طلابه؛ لافتاً إلى أن الاحتفاء به -رحمه الله- في يوم المعلم لهو من الوفاء وما قدّمه خلال مسيرته من العطاء والبذل والتفاني في العمل.

وعلى صعيد متصل؛ احتفت مدرسة عباد بن بشر المتوسطة، صباح اليوم، تزامناً مع يوم المعلم، بفقيدها المعلم "شاهر الجهني"؛ الذي سقط سقوط عزة وعلوّاً ورفعة وشرف في ميدان من ميادين التعليم ومصنع من مصانع الرجال.