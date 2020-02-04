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"المواصفات" تطلق تحديثات جوهرية على "تأكد".. تطبيق يقطع الطريق أمام الغش والتزوير

منحت المستهلك خاصية الإبلاغ عن المنتجات المخالفة حتى تتمكن الجهات الرقابية من اتخاذ اللازم

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحديثاتٍ جوهرية في تطبيق "تأكد" الإلكتروني، الذي يتيح للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة جدًّا.

ويمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من صحة بطاقات السخانات للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات؛ علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضًا للمستهلك، إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على العديد من المنتجات، والتحقق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ومنحت هيئة المواصفات للمستهلك، عبر تطبيق "تأكد"، القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجهات الرقابية المعنية من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، هي: (الأجهزة الكهربائية، الإطارات، المركبات، الاستعلام عن المركبات المستورة، ترشيد استهلاك المياه، الإنارة، علامة الجودة، البلاستيك القابل للتحلل)، وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته.

وإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات هيئة المواصفات، ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرةً؛ فيمكن مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرةً، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز "QR" متوافرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار "بلاغ تجاري" على منصتي التشغيل نفسهما؛ لتقديم البلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ إلى هيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات والبلاستيك القابل للتحلل.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطبيق تأكد الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تطلق تحديثات جوهرية على "تأكد".. تطبيق يقطع الطريق أمام الغش والتزوير
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحديثاتٍ جوهرية في تطبيق "تأكد" الإلكتروني، الذي يتيح للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة جدًّا.

ويمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من صحة بطاقات السخانات للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات؛ علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضًا للمستهلك، إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على العديد من المنتجات، والتحقق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ومنحت هيئة المواصفات للمستهلك، عبر تطبيق "تأكد"، القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجهات الرقابية المعنية من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، هي: (الأجهزة الكهربائية، الإطارات، المركبات، الاستعلام عن المركبات المستورة، ترشيد استهلاك المياه، الإنارة، علامة الجودة، البلاستيك القابل للتحلل)، وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته.

وإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات هيئة المواصفات، ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرةً؛ فيمكن مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرةً، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز "QR" متوافرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار "بلاغ تجاري" على منصتي التشغيل نفسهما؛ لتقديم البلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ إلى هيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات والبلاستيك القابل للتحلل.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:32 AM

"المواصفات" تطلق تحديثات جوهرية على "تأكد".. تطبيق يقطع الطريق أمام الغش والتزوير

منحت المستهلك خاصية الإبلاغ عن المنتجات المخالفة حتى تتمكن الجهات الرقابية من اتخاذ اللازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحديثاتٍ جوهرية في تطبيق "تأكد" الإلكتروني، الذي يتيح للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة جدًّا.

ويمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من صحة بطاقات السخانات للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات؛ علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضًا للمستهلك، إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على العديد من المنتجات، والتحقق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ومنحت هيئة المواصفات للمستهلك، عبر تطبيق "تأكد"، القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجهات الرقابية المعنية من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، هي: (الأجهزة الكهربائية، الإطارات، المركبات، الاستعلام عن المركبات المستورة، ترشيد استهلاك المياه، الإنارة، علامة الجودة، البلاستيك القابل للتحلل)، وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته.

وإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات هيئة المواصفات، ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرةً؛ فيمكن مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرةً، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز "QR" متوافرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار "بلاغ تجاري" على منصتي التشغيل نفسهما؛ لتقديم البلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ إلى هيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات والبلاستيك القابل للتحلل.

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