بطائرة شراعية و15 مركبة.. فريق "إنجاد" يستعد للبحث عن "مفقود الربع الخالي"

عُثر على مركبته متوقفة بمنطقة صحراوية.. وجارٍ تتبُّع أثره

جهَّز فريق إنجاد أكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية للبحث عن مواطن، فُقد منذ الرابع من رمضان جنوب شرق الربع الخالي.

وكانت فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ قد تلقت بلاغًا عن فقدان مواطن، يستقل مركبة من نوع جيب GXR موديل 2016، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان، وحُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض؛ فكثفت بعدها الفرق التطوعية والأهالي البحث عنه.

وتشير معلومات أولية إلى أنه عُثر على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، ولا يزال البحث عنه جاريًا، وتتبُّع أثره بعد ترجله عن مركبته.

ويطالب الأهالي والمتطوعون بضرورة تحريك معدات البحث والإنقاذ والطائرات للبحث عن المفقود الذي لا يزال يُبحث عنه حتى إعداد هذا الخبر. ‫