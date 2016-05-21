النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بطائرة شراعية و15 مركبة.. فريق "إنجاد" يستعد للبحث عن "مفقود الربع الخالي"

عُثر على مركبته متوقفة بمنطقة صحراوية.. وجارٍ تتبُّع أثره

جهَّز فريق إنجاد أكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية للبحث عن مواطن، فُقد منذ الرابع من رمضان جنوب شرق الربع الخالي.

وكانت فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ قد تلقت بلاغًا عن فقدان مواطن، يستقل مركبة من نوع جيب GXR موديل 2016، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان، وحُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض؛ فكثفت بعدها الفرق التطوعية والأهالي البحث عنه.

وتشير معلومات أولية إلى أنه عُثر على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، ولا يزال البحث عنه جاريًا، وتتبُّع أثره بعد ترجله عن مركبته.

ويطالب الأهالي والمتطوعون بضرورة تحريك معدات البحث والإنقاذ والطائرات للبحث عن المفقود الذي لا يزال يُبحث عنه حتى إعداد هذا الخبر. ‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بطائرة شراعية و15 مركبة.. فريق "إنجاد" يستعد للبحث عن "مفقود الربع الخالي"
سبق

جهَّز فريق إنجاد أكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية للبحث عن مواطن، فُقد منذ الرابع من رمضان جنوب شرق الربع الخالي.

وكانت فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ قد تلقت بلاغًا عن فقدان مواطن، يستقل مركبة من نوع جيب GXR موديل 2016، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان، وحُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض؛ فكثفت بعدها الفرق التطوعية والأهالي البحث عنه.

وتشير معلومات أولية إلى أنه عُثر على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، ولا يزال البحث عنه جاريًا، وتتبُّع أثره بعد ترجله عن مركبته.

ويطالب الأهالي والمتطوعون بضرورة تحريك معدات البحث والإنقاذ والطائرات للبحث عن المفقود الذي لا يزال يُبحث عنه حتى إعداد هذا الخبر. ‫

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
11:44 PM

بطائرة شراعية و15 مركبة.. فريق "إنجاد" يستعد للبحث عن "مفقود الربع الخالي"

عُثر على مركبته متوقفة بمنطقة صحراوية.. وجارٍ تتبُّع أثره

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
18
33,197

جهَّز فريق إنجاد أكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية للبحث عن مواطن، فُقد منذ الرابع من رمضان جنوب شرق الربع الخالي.

وكانت فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ قد تلقت بلاغًا عن فقدان مواطن، يستقل مركبة من نوع جيب GXR موديل 2016، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان، وحُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض؛ فكثفت بعدها الفرق التطوعية والأهالي البحث عنه.

وتشير معلومات أولية إلى أنه عُثر على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، ولا يزال البحث عنه جاريًا، وتتبُّع أثره بعد ترجله عن مركبته.

ويطالب الأهالي والمتطوعون بضرورة تحريك معدات البحث والإنقاذ والطائرات للبحث عن المفقود الذي لا يزال يُبحث عنه حتى إعداد هذا الخبر. ‫

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة