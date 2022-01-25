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"فيسبوك" تتحدى الجميع بأسرع حاسب فائقٍ ظَهَر على كوكب الأرض.. لن تصدق مواصفاته وما يفعله

تحدت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا جميع الشركات التقنية، بِنِيَّتِها الكشف عن أسرع حاسب فائق ظهر على كوكب الأرض حتى الآن؛ مشيرة إلى أن مواصفاته وإمكانياته وما يمكنه تنفيذه، لن يصدقها شخص.

وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي أن حاسبها الفائق الجديد المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ سيكون متوفرًا بحلول منتصف عام 2022 الجاري.

وأشارت "ميتا" إلى أن حاسبها الفائق "آر إس سي"، سيساعد الباحثين على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أفضل يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة بسرعة فائقة.

كما يمكن لذلك الحاسب بناء أدوات واقع معزز أفضل، وتحليل النصوص والصور والفيديو معًا بسلاسة وسرعة شديدة؛ مما سيخدم بصورة كبيرة رؤية الشركة نحو عالم "ميتافيرس"؛ حيث تقول إن التطبيقات والمنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سيكون لها دور رئيسي في عمل الحاسب.

وقال مدير البرنامج الفني للحاسب، كيفن لي، ومهندس البرمجيات للشركة شوبو سينغوبتا إن هذا الحاسب سيساعد في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة تمامًا يمكنها -على سبيل المثال- تشغيل ترجمات صوتية في الوقت الفعلي لمجموعات كبيرة من الأشخاص، ويتحدث كل منهم لغة مختلفة؛ حتى يتمكنوا من التعاون بسلاسة في مشروع بحثي أو ممارسة لعبة واقع افتراضي بسهولة وسرعة شديدة.

ويمتلك حاسب "ميتا" الفائق 760 نظامًا، و6080 وحدة معالجة رسوميات من نوع "نيفيديا دي جي إكس إيه 100".

وتَعِد "ميتا" بأن يكون حاسبها الفائق أسرعَ بنحو 20 مرة عن أي حاسب فائق موجود في العالم حاليًا، وأسرع بتسع مرات عن حاسب "نيفيديا" الفائق.

وسيمكن لهذا الحاسب التدرب على نماذج معالجة اللغات الطبيعية على نطاق واسع أسرع 3 مرات من الحواسيب المماثلة له؛ مما قد يُمَكّنه من استئصال خطابات الكراهية بسرعة مثلًا من منصات فيسبوك وإنستجرام وميتافيرس.

وكشفت "ميتا" أنها تسعى لرفع عدد وحدات معالجة الرسوميات إلى 16 ألف وحدة لتعزيز أداء تدريب الذكاء الاصطناعي بنحو 2.5 مرة تقريبًا، في سعات تخزين تتخطى "إكسابايت"، وهي سعة تخزين هائلة تعادل 36 ألف سنة من الفيديو عالي الجودة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تتحدى الجميع بأسرع حاسب فائقٍ ظَهَر على كوكب الأرض.. لن تصدق مواصفاته وما يفعله
سبق

تحدت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا جميع الشركات التقنية، بِنِيَّتِها الكشف عن أسرع حاسب فائق ظهر على كوكب الأرض حتى الآن؛ مشيرة إلى أن مواصفاته وإمكانياته وما يمكنه تنفيذه، لن يصدقها شخص.

وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي أن حاسبها الفائق الجديد المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ سيكون متوفرًا بحلول منتصف عام 2022 الجاري.

وأشارت "ميتا" إلى أن حاسبها الفائق "آر إس سي"، سيساعد الباحثين على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أفضل يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة بسرعة فائقة.

كما يمكن لذلك الحاسب بناء أدوات واقع معزز أفضل، وتحليل النصوص والصور والفيديو معًا بسلاسة وسرعة شديدة؛ مما سيخدم بصورة كبيرة رؤية الشركة نحو عالم "ميتافيرس"؛ حيث تقول إن التطبيقات والمنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سيكون لها دور رئيسي في عمل الحاسب.

وقال مدير البرنامج الفني للحاسب، كيفن لي، ومهندس البرمجيات للشركة شوبو سينغوبتا إن هذا الحاسب سيساعد في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة تمامًا يمكنها -على سبيل المثال- تشغيل ترجمات صوتية في الوقت الفعلي لمجموعات كبيرة من الأشخاص، ويتحدث كل منهم لغة مختلفة؛ حتى يتمكنوا من التعاون بسلاسة في مشروع بحثي أو ممارسة لعبة واقع افتراضي بسهولة وسرعة شديدة.

ويمتلك حاسب "ميتا" الفائق 760 نظامًا، و6080 وحدة معالجة رسوميات من نوع "نيفيديا دي جي إكس إيه 100".

وتَعِد "ميتا" بأن يكون حاسبها الفائق أسرعَ بنحو 20 مرة عن أي حاسب فائق موجود في العالم حاليًا، وأسرع بتسع مرات عن حاسب "نيفيديا" الفائق.

وسيمكن لهذا الحاسب التدرب على نماذج معالجة اللغات الطبيعية على نطاق واسع أسرع 3 مرات من الحواسيب المماثلة له؛ مما قد يُمَكّنه من استئصال خطابات الكراهية بسرعة مثلًا من منصات فيسبوك وإنستجرام وميتافيرس.

وكشفت "ميتا" أنها تسعى لرفع عدد وحدات معالجة الرسوميات إلى 16 ألف وحدة لتعزيز أداء تدريب الذكاء الاصطناعي بنحو 2.5 مرة تقريبًا، في سعات تخزين تتخطى "إكسابايت"، وهي سعة تخزين هائلة تعادل 36 ألف سنة من الفيديو عالي الجودة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
01:09 PM

"فيسبوك" تتحدى الجميع بأسرع حاسب فائقٍ ظَهَر على كوكب الأرض.. لن تصدق مواصفاته وما يفعله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحدت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا جميع الشركات التقنية، بِنِيَّتِها الكشف عن أسرع حاسب فائق ظهر على كوكب الأرض حتى الآن؛ مشيرة إلى أن مواصفاته وإمكانياته وما يمكنه تنفيذه، لن يصدقها شخص.

وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي أن حاسبها الفائق الجديد المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ سيكون متوفرًا بحلول منتصف عام 2022 الجاري.

وأشارت "ميتا" إلى أن حاسبها الفائق "آر إس سي"، سيساعد الباحثين على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أفضل يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة بسرعة فائقة.

كما يمكن لذلك الحاسب بناء أدوات واقع معزز أفضل، وتحليل النصوص والصور والفيديو معًا بسلاسة وسرعة شديدة؛ مما سيخدم بصورة كبيرة رؤية الشركة نحو عالم "ميتافيرس"؛ حيث تقول إن التطبيقات والمنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سيكون لها دور رئيسي في عمل الحاسب.

وقال مدير البرنامج الفني للحاسب، كيفن لي، ومهندس البرمجيات للشركة شوبو سينغوبتا إن هذا الحاسب سيساعد في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة تمامًا يمكنها -على سبيل المثال- تشغيل ترجمات صوتية في الوقت الفعلي لمجموعات كبيرة من الأشخاص، ويتحدث كل منهم لغة مختلفة؛ حتى يتمكنوا من التعاون بسلاسة في مشروع بحثي أو ممارسة لعبة واقع افتراضي بسهولة وسرعة شديدة.

ويمتلك حاسب "ميتا" الفائق 760 نظامًا، و6080 وحدة معالجة رسوميات من نوع "نيفيديا دي جي إكس إيه 100".

وتَعِد "ميتا" بأن يكون حاسبها الفائق أسرعَ بنحو 20 مرة عن أي حاسب فائق موجود في العالم حاليًا، وأسرع بتسع مرات عن حاسب "نيفيديا" الفائق.

وسيمكن لهذا الحاسب التدرب على نماذج معالجة اللغات الطبيعية على نطاق واسع أسرع 3 مرات من الحواسيب المماثلة له؛ مما قد يُمَكّنه من استئصال خطابات الكراهية بسرعة مثلًا من منصات فيسبوك وإنستجرام وميتافيرس.

وكشفت "ميتا" أنها تسعى لرفع عدد وحدات معالجة الرسوميات إلى 16 ألف وحدة لتعزيز أداء تدريب الذكاء الاصطناعي بنحو 2.5 مرة تقريبًا، في سعات تخزين تتخطى "إكسابايت"، وهي سعة تخزين هائلة تعادل 36 ألف سنة من الفيديو عالي الجودة.

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