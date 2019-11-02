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الشباب والنصر يسعيان لتضييق الخناق على المتصدر.. والحزم يخشى مفاجأة العدالة

في ختام الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تختتم اليوم السبت مواجهات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات.

ففي الأحساء يحل الحزم ضيفاً ثقيلاً على العدالة، ويسعى الحزم لمواصلة مستوياته المميزة التي قدمها خلال هذا الموسم وتوجها

بانتصارات تاريخية على الأندية الجماهيرية كالنصر والاتحاد والأهلي ويملك في رصيده النقطي ثلاث عشرة نقطة.

على الجانب الآخر يسعى العدالة للعودة لسكة الانتصارات بعد البداية القوية التي سجلها مطلع الموسم، وقد أعاد كثير من النقاد هذا التراجع لحجم المديح الذي كيل للعدالة الأمر الذي أثر سلباً على مسيرة الفريق في الجولات الماضية، وقد خرج العدالة من خسارة أمام فريق الاتفاق في الجولة الماضية ويملك 7 نقاط في رصيده.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم يستضيف التعاون ضيفه الشباب ويسعى التعاون لمواصلة انتصاراته منتشياً بفوزه على الفيصلي في الجولة الماضية، ويملك التعاون في رصيده عشر نقاط.

على الجانب الآخر يسعى الشباب لحصد النقاط الثلاث مما يدخله فعلياً دائرة المنافسة على صدارة الدوري كونها ستقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين فقط ويملك في رصيده حالياً 15 نقطة.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى النصر المنتشي بنقاط ديربي العاصمة لمواصلة نغمة الانتصارات على حساب أبها الذي قدم من انتصار هو الآخر على حساب الاتحاد، ويملك النصر أربع عشرة نقطة في حال فوزه سيتقلص الفارق لثلاث نقاط مع المتصدر مع مواجهة الفيصلي المؤجلة، فيما يملك أبها 11 نقطة.

الحزم العدالة الشباب التعاون النصر أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب والنصر يسعيان لتضييق الخناق على المتصدر.. والحزم يخشى مفاجأة العدالة
سبق

تختتم اليوم السبت مواجهات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات.

ففي الأحساء يحل الحزم ضيفاً ثقيلاً على العدالة، ويسعى الحزم لمواصلة مستوياته المميزة التي قدمها خلال هذا الموسم وتوجها

بانتصارات تاريخية على الأندية الجماهيرية كالنصر والاتحاد والأهلي ويملك في رصيده النقطي ثلاث عشرة نقطة.

على الجانب الآخر يسعى العدالة للعودة لسكة الانتصارات بعد البداية القوية التي سجلها مطلع الموسم، وقد أعاد كثير من النقاد هذا التراجع لحجم المديح الذي كيل للعدالة الأمر الذي أثر سلباً على مسيرة الفريق في الجولات الماضية، وقد خرج العدالة من خسارة أمام فريق الاتفاق في الجولة الماضية ويملك 7 نقاط في رصيده.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم يستضيف التعاون ضيفه الشباب ويسعى التعاون لمواصلة انتصاراته منتشياً بفوزه على الفيصلي في الجولة الماضية، ويملك التعاون في رصيده عشر نقاط.

على الجانب الآخر يسعى الشباب لحصد النقاط الثلاث مما يدخله فعلياً دائرة المنافسة على صدارة الدوري كونها ستقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين فقط ويملك في رصيده حالياً 15 نقطة.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى النصر المنتشي بنقاط ديربي العاصمة لمواصلة نغمة الانتصارات على حساب أبها الذي قدم من انتصار هو الآخر على حساب الاتحاد، ويملك النصر أربع عشرة نقطة في حال فوزه سيتقلص الفارق لثلاث نقاط مع المتصدر مع مواجهة الفيصلي المؤجلة، فيما يملك أبها 11 نقطة.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
01:12 AM

الشباب والنصر يسعيان لتضييق الخناق على المتصدر.. والحزم يخشى مفاجأة العدالة

في ختام الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
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تختتم اليوم السبت مواجهات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات.

ففي الأحساء يحل الحزم ضيفاً ثقيلاً على العدالة، ويسعى الحزم لمواصلة مستوياته المميزة التي قدمها خلال هذا الموسم وتوجها

بانتصارات تاريخية على الأندية الجماهيرية كالنصر والاتحاد والأهلي ويملك في رصيده النقطي ثلاث عشرة نقطة.

على الجانب الآخر يسعى العدالة للعودة لسكة الانتصارات بعد البداية القوية التي سجلها مطلع الموسم، وقد أعاد كثير من النقاد هذا التراجع لحجم المديح الذي كيل للعدالة الأمر الذي أثر سلباً على مسيرة الفريق في الجولات الماضية، وقد خرج العدالة من خسارة أمام فريق الاتفاق في الجولة الماضية ويملك 7 نقاط في رصيده.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم يستضيف التعاون ضيفه الشباب ويسعى التعاون لمواصلة انتصاراته منتشياً بفوزه على الفيصلي في الجولة الماضية، ويملك التعاون في رصيده عشر نقاط.

على الجانب الآخر يسعى الشباب لحصد النقاط الثلاث مما يدخله فعلياً دائرة المنافسة على صدارة الدوري كونها ستقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين فقط ويملك في رصيده حالياً 15 نقطة.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى النصر المنتشي بنقاط ديربي العاصمة لمواصلة نغمة الانتصارات على حساب أبها الذي قدم من انتصار هو الآخر على حساب الاتحاد، ويملك النصر أربع عشرة نقطة في حال فوزه سيتقلص الفارق لثلاث نقاط مع المتصدر مع مواجهة الفيصلي المؤجلة، فيما يملك أبها 11 نقطة.

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