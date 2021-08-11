برنامج الغذاء العالمي: سنرسل 50 ألف طن من القمح إلى لبنان

قال: سنفعل كل ما بوسعنا لتشغيل منطقة من المرفأ هذا الشهر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من القمح إلى بيروت، لتعزيز الإمدادات الوطنية".

ووفق وسائل إعلام لبنانية قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "لا خبز في لبنان في غضون أسبوعين ونصف، وسنفعل كل ما بوسعنا لتشغيل منطقة من المرفأ هذا الشهر".