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"الشبل": 2020 ميزانية المواطن والمحتوى المحلي

قال إنها تقدِّم دفعًا إضافيًّا لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة

رفع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله –؛ بمناسبة صدور ميزانية السعودية 2020م.

وأكد الدكتور الشبل أن الميزانية عكست التوجه الاستراتيجي الذي تسير قيادتنا الحكيمة بناء عليه، من خلال تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق، وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتوجيه مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة حثيثة من ملهم الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأشار إلى الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي هدف إلى رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية، دعمًا لمرحلة التحول الاقتصادي وفق رؤية السعودية 2030. مؤكدًا أن ذلك يثبت بوضوح حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بإيجاد اقتصاد متنوع ومنافس، يكون محور التنمية المستدامة للمملكة، وبيئة منتجة للفرص الاستثمارية المجدية والوظائف التي تلبي تطلعات الكوادر الوطنية.

وثمَّن الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، لافتًا إلى الدور المحوري لذلك في تحقيق أهداف الميزانية، وقال: "تأتي ميزانية العام 2020 لتقدم دفعًا إضافيًّا لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة، ولاسيما عبر تطوير وزيادة عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتطوير آلية وإجراءات المشتريات الحكومية، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي فيها، إضافة إلى إطلاق شراكات استراتيجية مع القطاعَيْن العام والخاص، بهدف تعظيم فرص المحتوى المحلي، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إيجاد قطاعات وصناعات جديدة بالسعودية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية".

وشدد على محورية دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة في نشر ثقافة أهمية تفضيل المحتوى المحلي في كل المجالات، وتنمية القدرات المحلية والكفاءات البشرية، ومن ثم الإسهام في بناء اقتصاد قوي، والحفاظ على استدامة النمو.

رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية غسان الشبل ميزانية السعودية 2020م

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبل": 2020 ميزانية المواطن والمحتوى المحلي
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله –؛ بمناسبة صدور ميزانية السعودية 2020م.

وأكد الدكتور الشبل أن الميزانية عكست التوجه الاستراتيجي الذي تسير قيادتنا الحكيمة بناء عليه، من خلال تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق، وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتوجيه مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة حثيثة من ملهم الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأشار إلى الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي هدف إلى رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية، دعمًا لمرحلة التحول الاقتصادي وفق رؤية السعودية 2030. مؤكدًا أن ذلك يثبت بوضوح حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بإيجاد اقتصاد متنوع ومنافس، يكون محور التنمية المستدامة للمملكة، وبيئة منتجة للفرص الاستثمارية المجدية والوظائف التي تلبي تطلعات الكوادر الوطنية.

وثمَّن الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، لافتًا إلى الدور المحوري لذلك في تحقيق أهداف الميزانية، وقال: "تأتي ميزانية العام 2020 لتقدم دفعًا إضافيًّا لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة، ولاسيما عبر تطوير وزيادة عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتطوير آلية وإجراءات المشتريات الحكومية، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي فيها، إضافة إلى إطلاق شراكات استراتيجية مع القطاعَيْن العام والخاص، بهدف تعظيم فرص المحتوى المحلي، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إيجاد قطاعات وصناعات جديدة بالسعودية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية".

وشدد على محورية دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة في نشر ثقافة أهمية تفضيل المحتوى المحلي في كل المجالات، وتنمية القدرات المحلية والكفاءات البشرية، ومن ثم الإسهام في بناء اقتصاد قوي، والحفاظ على استدامة النمو.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:42 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
11:09 PM

"الشبل": 2020 ميزانية المواطن والمحتوى المحلي

قال إنها تقدِّم دفعًا إضافيًّا لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله –؛ بمناسبة صدور ميزانية السعودية 2020م.

وأكد الدكتور الشبل أن الميزانية عكست التوجه الاستراتيجي الذي تسير قيادتنا الحكيمة بناء عليه، من خلال تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق، وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتوجيه مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة حثيثة من ملهم الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأشار إلى الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي هدف إلى رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية، دعمًا لمرحلة التحول الاقتصادي وفق رؤية السعودية 2030. مؤكدًا أن ذلك يثبت بوضوح حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بإيجاد اقتصاد متنوع ومنافس، يكون محور التنمية المستدامة للمملكة، وبيئة منتجة للفرص الاستثمارية المجدية والوظائف التي تلبي تطلعات الكوادر الوطنية.

وثمَّن الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، لافتًا إلى الدور المحوري لذلك في تحقيق أهداف الميزانية، وقال: "تأتي ميزانية العام 2020 لتقدم دفعًا إضافيًّا لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة، ولاسيما عبر تطوير وزيادة عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتطوير آلية وإجراءات المشتريات الحكومية، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي فيها، إضافة إلى إطلاق شراكات استراتيجية مع القطاعَيْن العام والخاص، بهدف تعظيم فرص المحتوى المحلي، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إيجاد قطاعات وصناعات جديدة بالسعودية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية".

وشدد على محورية دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة في نشر ثقافة أهمية تفضيل المحتوى المحلي في كل المجالات، وتنمية القدرات المحلية والكفاءات البشرية، ومن ثم الإسهام في بناء اقتصاد قوي، والحفاظ على استدامة النمو.

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