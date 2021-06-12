تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار
أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية
أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.
تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-12
أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
02:27 PM
تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار
أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية
أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.