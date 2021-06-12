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تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار

أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية

أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

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تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار
سبق

أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
02:27 PM

تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار

أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

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