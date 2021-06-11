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مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

نظرًا للكثافة التي تشهدها.. والفارق 600 بلاغ

عاودت منطقة الرياض صدارتها في تلقي أعداد البلاغات بمركز العمليات الموحد 911، بعد أن كانت منطقة مكة المكرمة تقدمت قبل أمس الأربعاء، بفارق يقارب 600 بلاغ من أصل 24,902 متجاوزة منطقة الرياض والتي تلقت 24,222 بلاغًا.

وتعد المرة الأولى التي تجاوزت أعداد البلاغات بمنطقة مكة المكرمة منطقة الرياض، خلال الشهور الماضية، مع تقارب في أعداد البلاغات، وبفارق بسيط، خلال شهر رمضان؛ نظرًا للكثافة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

وتنوعت البلاغات بين حوادث وحالات إنسانية وتوجيه وإرشاد ومباشرة حوادث وبلاغات استفسار.

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مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911
سبق

عاودت منطقة الرياض صدارتها في تلقي أعداد البلاغات بمركز العمليات الموحد 911، بعد أن كانت منطقة مكة المكرمة تقدمت قبل أمس الأربعاء، بفارق يقارب 600 بلاغ من أصل 24,902 متجاوزة منطقة الرياض والتي تلقت 24,222 بلاغًا.

وتعد المرة الأولى التي تجاوزت أعداد البلاغات بمنطقة مكة المكرمة منطقة الرياض، خلال الشهور الماضية، مع تقارب في أعداد البلاغات، وبفارق بسيط، خلال شهر رمضان؛ نظرًا للكثافة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

وتنوعت البلاغات بين حوادث وحالات إنسانية وتوجيه وإرشاد ومباشرة حوادث وبلاغات استفسار.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
04:30 PM

مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

نظرًا للكثافة التي تشهدها.. والفارق 600 بلاغ

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
938

عاودت منطقة الرياض صدارتها في تلقي أعداد البلاغات بمركز العمليات الموحد 911، بعد أن كانت منطقة مكة المكرمة تقدمت قبل أمس الأربعاء، بفارق يقارب 600 بلاغ من أصل 24,902 متجاوزة منطقة الرياض والتي تلقت 24,222 بلاغًا.

وتعد المرة الأولى التي تجاوزت أعداد البلاغات بمنطقة مكة المكرمة منطقة الرياض، خلال الشهور الماضية، مع تقارب في أعداد البلاغات، وبفارق بسيط، خلال شهر رمضان؛ نظرًا للكثافة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

وتنوعت البلاغات بين حوادث وحالات إنسانية وتوجيه وإرشاد ومباشرة حوادث وبلاغات استفسار.

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