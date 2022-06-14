النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات 12 ألفًا والوفيات 277

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 30 إصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سيئول؛ حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وقالت: إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12 ألفًا و85 إصابة بالفيروس، شفي منها 10 آلاف و718 شخصًا، وما يزال 1090 يخضعون للعلاج؛ فيما توفي 277 آخرون.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 30 إصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سيئول؛ حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وقالت: إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12 ألفًا و85 إصابة بالفيروس، شفي منها 10 آلاف و718 شخصًا، وما يزال 1090 يخضعون للعلاج؛ فيما توفي 277 آخرون.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:33 AM

كوريا الجنوبية: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات 12 ألفًا والوفيات 277

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
211

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 30 إصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سيئول؛ حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وقالت: إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12 ألفًا و85 إصابة بالفيروس، شفي منها 10 آلاف و718 شخصًا، وما يزال 1090 يخضعون للعلاج؛ فيما توفي 277 آخرون.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,651
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,199

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة