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"الصندوق الصناعي" يُعرّف بممكّناته للصناعة الوطنية في "صنع في السعودية"

المعرض تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور خبرات محلية ودولية

شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في معرض "صنع في السعودية" المنظّم من قِبَل هيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور خبرات محلية ودولية، ويقام في الفترة ما بين 13 - 16 فبراير الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وجاءت مشاركة الصندوق الصناعي في الجلسة الحوارية الأولى المصاحبة للمعرض بعنوان: "لمحة عامة عن القطاع الصناعي في المملكة" بمشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، وبمشاركة كلٍّ من النائب الأعلى لرئيس أرامكو للخدمات الفنية أحمد السعدي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك عبدالله العريفي، ونائب رئيس أول لشركة معادن خالد العوهلي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار عبدالله العبيكان.

وتضمنت مشاركة الصندوق في المعرض؛ إقامة ورشة عمل بعنوان: "ممكّنات الصندوق الصناعي" قدمها مديرو إدارات علاقات الائتمان، تطوير الأعمال، دراسات المشاريع، ودراسات السوق في الصندوق، وأدارها المتحدث الرسمي للصندوق الصناعي خليل النمري، تناولت التعريف بالمحفزات والمزايا التمويلية المقدمة للمستثمرين في المشاريع الصناعية، والبرامج التحفيزية التي تهدف إلى دعم أفكار روّاد الأعمال الصناعيين، لتحويلها إلى مشاريع ريادية واعدة في القطاعات التي يمولها الصندوق.

وتطرقت ورشة العمل إلى التعريف بالخدمات المعرفية النوعية التي تقدم للمستثمرين، عبر تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع المؤهلة، تتضمن دراسة الجوانب الفنية والمالية والهندسية ودراسة السوق، وتقديم المشورة حولها للعملاء، وذلك بالاستفادة من خبرة الصندوق التي تمتد إلى ما يزيد عن 48 عامًا.

يذكر أن معرض "صنع في السعودية" الذي ينطلق بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية، يهدف إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير العالمية، وفتح إمكانات وفرص ومزايا كثيرة للقطاع الخاص في السعودية، لاستهداف المستهلك المحلي والعالمي عن طريق تعزيز مكانة المنتج الوطني، والترويج له ضمن هوية رسمية موحدة لترويج المنتجات والخدمات الوطنية باسم "صناعة سعودية".

صندوق التنمية الصناعية السعودي صنع في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق الصناعي" يُعرّف بممكّناته للصناعة الوطنية في "صنع في السعودية"
سبق

شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في معرض "صنع في السعودية" المنظّم من قِبَل هيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور خبرات محلية ودولية، ويقام في الفترة ما بين 13 - 16 فبراير الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وجاءت مشاركة الصندوق الصناعي في الجلسة الحوارية الأولى المصاحبة للمعرض بعنوان: "لمحة عامة عن القطاع الصناعي في المملكة" بمشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، وبمشاركة كلٍّ من النائب الأعلى لرئيس أرامكو للخدمات الفنية أحمد السعدي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك عبدالله العريفي، ونائب رئيس أول لشركة معادن خالد العوهلي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار عبدالله العبيكان.

وتضمنت مشاركة الصندوق في المعرض؛ إقامة ورشة عمل بعنوان: "ممكّنات الصندوق الصناعي" قدمها مديرو إدارات علاقات الائتمان، تطوير الأعمال، دراسات المشاريع، ودراسات السوق في الصندوق، وأدارها المتحدث الرسمي للصندوق الصناعي خليل النمري، تناولت التعريف بالمحفزات والمزايا التمويلية المقدمة للمستثمرين في المشاريع الصناعية، والبرامج التحفيزية التي تهدف إلى دعم أفكار روّاد الأعمال الصناعيين، لتحويلها إلى مشاريع ريادية واعدة في القطاعات التي يمولها الصندوق.

وتطرقت ورشة العمل إلى التعريف بالخدمات المعرفية النوعية التي تقدم للمستثمرين، عبر تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع المؤهلة، تتضمن دراسة الجوانب الفنية والمالية والهندسية ودراسة السوق، وتقديم المشورة حولها للعملاء، وذلك بالاستفادة من خبرة الصندوق التي تمتد إلى ما يزيد عن 48 عامًا.

يذكر أن معرض "صنع في السعودية" الذي ينطلق بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية، يهدف إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير العالمية، وفتح إمكانات وفرص ومزايا كثيرة للقطاع الخاص في السعودية، لاستهداف المستهلك المحلي والعالمي عن طريق تعزيز مكانة المنتج الوطني، والترويج له ضمن هوية رسمية موحدة لترويج المنتجات والخدمات الوطنية باسم "صناعة سعودية".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:07 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:32 PM

"الصندوق الصناعي" يُعرّف بممكّناته للصناعة الوطنية في "صنع في السعودية"

المعرض تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور خبرات محلية ودولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في معرض "صنع في السعودية" المنظّم من قِبَل هيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور خبرات محلية ودولية، ويقام في الفترة ما بين 13 - 16 فبراير الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وجاءت مشاركة الصندوق الصناعي في الجلسة الحوارية الأولى المصاحبة للمعرض بعنوان: "لمحة عامة عن القطاع الصناعي في المملكة" بمشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، وبمشاركة كلٍّ من النائب الأعلى لرئيس أرامكو للخدمات الفنية أحمد السعدي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك عبدالله العريفي، ونائب رئيس أول لشركة معادن خالد العوهلي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار عبدالله العبيكان.

وتضمنت مشاركة الصندوق في المعرض؛ إقامة ورشة عمل بعنوان: "ممكّنات الصندوق الصناعي" قدمها مديرو إدارات علاقات الائتمان، تطوير الأعمال، دراسات المشاريع، ودراسات السوق في الصندوق، وأدارها المتحدث الرسمي للصندوق الصناعي خليل النمري، تناولت التعريف بالمحفزات والمزايا التمويلية المقدمة للمستثمرين في المشاريع الصناعية، والبرامج التحفيزية التي تهدف إلى دعم أفكار روّاد الأعمال الصناعيين، لتحويلها إلى مشاريع ريادية واعدة في القطاعات التي يمولها الصندوق.

وتطرقت ورشة العمل إلى التعريف بالخدمات المعرفية النوعية التي تقدم للمستثمرين، عبر تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع المؤهلة، تتضمن دراسة الجوانب الفنية والمالية والهندسية ودراسة السوق، وتقديم المشورة حولها للعملاء، وذلك بالاستفادة من خبرة الصندوق التي تمتد إلى ما يزيد عن 48 عامًا.

يذكر أن معرض "صنع في السعودية" الذي ينطلق بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية، يهدف إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير العالمية، وفتح إمكانات وفرص ومزايا كثيرة للقطاع الخاص في السعودية، لاستهداف المستهلك المحلي والعالمي عن طريق تعزيز مكانة المنتج الوطني، والترويج له ضمن هوية رسمية موحدة لترويج المنتجات والخدمات الوطنية باسم "صناعة سعودية".

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