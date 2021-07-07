"العنزي" يدشن حملة لقاح "كورونا "لمنسوبي محافظة شرورة

دعا المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق "صحتي"

دشن محافظ شرورة المكلف، اليوم، موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة؛ حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي المحافظة، حيث تلقى منسوبو المحافظة الجرعة الثانية من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مستشفى شرورة العام.

وقال المحافظ إن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وهي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص على سلامة الجميع.

ودعا "العنزي" المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.