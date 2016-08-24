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"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال

تحقيقًا لشعار "جودة الحياة في أسرة سعيدة"

وجّه مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، دعوة إلى الأهالي، للتسجيل في ورشة عن "فنون الأطفال.. خصائصها وفلسفتها".

يأتي تنظيم الورشة، ضمن أهداف المركز في تحقيق شعاره النبيل "جودة الحياة في أسرة سعيدة"، حيث تسبق هذه الفعالية إقامة ورشة "أسرتي محور فني" الموجهة للأطفال من عمر ست إلى تسع سنوات.

وتقدم الورشة الأكاديمية الفنانة التشكيلية، الدكتورة منى بنت علي الحمود، يوم غد الأربعاء، عبر برنامج "زوم" من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً، بإذن الله.

وتتحدث الدكتورة "الحمود" للأهالي الكرام عن أهمية الفنون في حياة الأطفال، وأثرها في صقل شخصياتهم ومهاراتهم ومواهبهم ودورها في تنمية التفكير العلمي والناقد والإبداعي عند الأطفال من سن السادسة إلى التاسعة.

بالإضافة إلى الحديث عن أهمية رعاية مواهب الأطفال وتعزيزها بتعلم أسس الفن وأساليبه وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على ممارسة الفنون وهواياتهم.

كما ستتناول الورشة تعريف الآباء والأمهات بالاعتقادات الخاطئة عن الفن التشكيلي ومجالات الرسم ومدى تأثير ذلك على نفوس الناشئة، وعلاقتها بانحصار المواهب وجماليات الإبداع.

رابط التسجيل في الورشة:‏ https://forms.gle/9xXLd6o8rGUTpjem7

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"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال
سبق

وجّه مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، دعوة إلى الأهالي، للتسجيل في ورشة عن "فنون الأطفال.. خصائصها وفلسفتها".

يأتي تنظيم الورشة، ضمن أهداف المركز في تحقيق شعاره النبيل "جودة الحياة في أسرة سعيدة"، حيث تسبق هذه الفعالية إقامة ورشة "أسرتي محور فني" الموجهة للأطفال من عمر ست إلى تسع سنوات.

وتقدم الورشة الأكاديمية الفنانة التشكيلية، الدكتورة منى بنت علي الحمود، يوم غد الأربعاء، عبر برنامج "زوم" من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً، بإذن الله.

وتتحدث الدكتورة "الحمود" للأهالي الكرام عن أهمية الفنون في حياة الأطفال، وأثرها في صقل شخصياتهم ومهاراتهم ومواهبهم ودورها في تنمية التفكير العلمي والناقد والإبداعي عند الأطفال من سن السادسة إلى التاسعة.

بالإضافة إلى الحديث عن أهمية رعاية مواهب الأطفال وتعزيزها بتعلم أسس الفن وأساليبه وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على ممارسة الفنون وهواياتهم.

كما ستتناول الورشة تعريف الآباء والأمهات بالاعتقادات الخاطئة عن الفن التشكيلي ومجالات الرسم ومدى تأثير ذلك على نفوس الناشئة، وعلاقتها بانحصار المواهب وجماليات الإبداع.

رابط التسجيل في الورشة:‏ https://forms.gle/9xXLd6o8rGUTpjem7

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
03:52 PM

"تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال

تحقيقًا لشعار "جودة الحياة في أسرة سعيدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، دعوة إلى الأهالي، للتسجيل في ورشة عن "فنون الأطفال.. خصائصها وفلسفتها".

يأتي تنظيم الورشة، ضمن أهداف المركز في تحقيق شعاره النبيل "جودة الحياة في أسرة سعيدة"، حيث تسبق هذه الفعالية إقامة ورشة "أسرتي محور فني" الموجهة للأطفال من عمر ست إلى تسع سنوات.

وتقدم الورشة الأكاديمية الفنانة التشكيلية، الدكتورة منى بنت علي الحمود، يوم غد الأربعاء، عبر برنامج "زوم" من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً، بإذن الله.

وتتحدث الدكتورة "الحمود" للأهالي الكرام عن أهمية الفنون في حياة الأطفال، وأثرها في صقل شخصياتهم ومهاراتهم ومواهبهم ودورها في تنمية التفكير العلمي والناقد والإبداعي عند الأطفال من سن السادسة إلى التاسعة.

بالإضافة إلى الحديث عن أهمية رعاية مواهب الأطفال وتعزيزها بتعلم أسس الفن وأساليبه وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على ممارسة الفنون وهواياتهم.

كما ستتناول الورشة تعريف الآباء والأمهات بالاعتقادات الخاطئة عن الفن التشكيلي ومجالات الرسم ومدى تأثير ذلك على نفوس الناشئة، وعلاقتها بانحصار المواهب وجماليات الإبداع.

رابط التسجيل في الورشة:‏ https://forms.gle/9xXLd6o8rGUTpjem7

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