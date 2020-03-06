ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المرتبطة بالقوات الأمريكية إلى سبع حالات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن القوات الأمريكية، قولها: إن الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية في القوات الأمريكية.

سجّلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم، سابع إصابة بفيروس كورونا الجديد بين أفرادها.

تسجيل سابع إصابة بكورونا بين القوات الأمريكية في كوريا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-06 سجّلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم، سابع إصابة بفيروس كورونا الجديد بين أفرادها. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن القوات الأمريكية، قولها: إن الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية في القوات الأمريكية. ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المرتبطة بالقوات الأمريكية إلى سبع حالات.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 03:06 PM

تسجيل سابع إصابة بكورونا بين القوات الأمريكية في كوريا الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية ضمن صفوفها





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سجّلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم، سابع إصابة بفيروس كورونا الجديد بين أفرادها.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن القوات الأمريكية، قولها: إن الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية في القوات الأمريكية.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المرتبطة بالقوات الأمريكية إلى سبع حالات.