المملكة تطلب استضافة بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد

تقدم الاتحاد السعودي لكرة اليد بطلب للاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للناشئين عام 2023م.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الدوري اليوم برئاسة محمد المنيع، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وتم خلال الاجتماع إصدار عدة قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية.

وتم تعيين خالد الرشيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتعيين عبدالله العليان رئيساً للجنة المسابقات، وتعيين عبدالحميد الدحيلان رئيساً للجنة الحكام، وتعيين سعود الحودي رئيساً للجنة المنتخبات.

وجرت جميع التعيينات بالتصويت حيث نال الرشيد كافة الأصوات لتعيينه نائباً للرئيس.

وناقش المجلس عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتم التجديد للطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول.