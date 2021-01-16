النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فهد بن خالد": النسخة السابعة من مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي.. مختلفة

ينطلق في 22 من الشهر الجاري.. وتصنيف الكأس من الفئة الأولى

سحبت مؤخراً قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي في دورته السابعة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان بالرياض.

وعن هذه النسخة قال الأمير فهد: "النسخة الحالية لمهرجان الأمير سلطان تشهد تطوراً كبيراً في عروض الجمال التي تم تقنينها بأعداد معينة؛ حرصاً على ارتفاع قوة المنافسة ومشاركة النخبة من الخيل، وأيضاً في سباقات السرعة فقد صنف كأس الأمير سلطان من الفئة الأولى.

وأضاف: "بعد جهود إدارة ميدان الأمير سلطان لعامين وجد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الميدان جاهزاً بمعاييره العالمية وسباقاته المتميزة، ليكون التصنيف حقاً من حقوق سباقات ميدان الأمير سلطان".

وأوضح الأمير فهد بن خالد أن الاستعدادات لإطلاق النسخة السابعة من المهرجان في 22 من يناير الجاري قائمة على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه النسخة تتميز بمشاركة قوية على صعيدي عروض الجمال وسباقات السرعة، وأن حفل سباق السرعة المقام على كأسي الأمير سلطان وإسطبلات الخالدية يتكون من ثمانية أشواط خصص ثلاثة منها للمواطنين بتوجيه من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

الأمير فهد بن خالد بن سلطان مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فهد بن خالد": النسخة السابعة من مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي.. مختلفة
سبق

سحبت مؤخراً قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي في دورته السابعة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان بالرياض.

وعن هذه النسخة قال الأمير فهد: "النسخة الحالية لمهرجان الأمير سلطان تشهد تطوراً كبيراً في عروض الجمال التي تم تقنينها بأعداد معينة؛ حرصاً على ارتفاع قوة المنافسة ومشاركة النخبة من الخيل، وأيضاً في سباقات السرعة فقد صنف كأس الأمير سلطان من الفئة الأولى.

وأضاف: "بعد جهود إدارة ميدان الأمير سلطان لعامين وجد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الميدان جاهزاً بمعاييره العالمية وسباقاته المتميزة، ليكون التصنيف حقاً من حقوق سباقات ميدان الأمير سلطان".

وأوضح الأمير فهد بن خالد أن الاستعدادات لإطلاق النسخة السابعة من المهرجان في 22 من يناير الجاري قائمة على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه النسخة تتميز بمشاركة قوية على صعيدي عروض الجمال وسباقات السرعة، وأن حفل سباق السرعة المقام على كأسي الأمير سلطان وإسطبلات الخالدية يتكون من ثمانية أشواط خصص ثلاثة منها للمواطنين بتوجيه من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:07 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:49 PM

"فهد بن خالد": النسخة السابعة من مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي.. مختلفة

ينطلق في 22 من الشهر الجاري.. وتصنيف الكأس من الفئة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
586

سحبت مؤخراً قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي في دورته السابعة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان بالرياض.

وعن هذه النسخة قال الأمير فهد: "النسخة الحالية لمهرجان الأمير سلطان تشهد تطوراً كبيراً في عروض الجمال التي تم تقنينها بأعداد معينة؛ حرصاً على ارتفاع قوة المنافسة ومشاركة النخبة من الخيل، وأيضاً في سباقات السرعة فقد صنف كأس الأمير سلطان من الفئة الأولى.

وأضاف: "بعد جهود إدارة ميدان الأمير سلطان لعامين وجد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الميدان جاهزاً بمعاييره العالمية وسباقاته المتميزة، ليكون التصنيف حقاً من حقوق سباقات ميدان الأمير سلطان".

وأوضح الأمير فهد بن خالد أن الاستعدادات لإطلاق النسخة السابعة من المهرجان في 22 من يناير الجاري قائمة على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه النسخة تتميز بمشاركة قوية على صعيدي عروض الجمال وسباقات السرعة، وأن حفل سباق السرعة المقام على كأسي الأمير سلطان وإسطبلات الخالدية يتكون من ثمانية أشواط خصص ثلاثة منها للمواطنين بتوجيه من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,877
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,992
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,408
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,043

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة