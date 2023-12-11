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"هيئة الرياض" تتابع تفعيل برنامج "المصليات المتنقلة" بالأماكن العامة‎

فعاليات وأنشطة توعوية وتوجيهية طوال أيام الأسبوع

يتابع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامج تفعيل المصليات المتنقلة، في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والميادين العامة، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، من خلال تقديم الفعاليات والأنشطة التوعوية في مدينة الرياض، طيلة أيام الأسبوع.

وتتضمّن خطة الفرع أيضاً توزيع منتجات الرئاسة التوعوية والتوجيهية على المواطنين والمقيمين.

ويحرص فريق العمل المكلف بالبرنامج على تكثيف وجود المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها، وتفعيل المناشط والفعاليات المصاحبة له.

ويحظى هذا البرامج بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، واهتمام وعناية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بالعمل الميداني والتوعوي وفق تطلعات ولاة الأمر أيّدهم الله.

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"هيئة الرياض" تتابع تفعيل برنامج "المصليات المتنقلة" بالأماكن العامة‎
سبق

يتابع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامج تفعيل المصليات المتنقلة، في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والميادين العامة، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، من خلال تقديم الفعاليات والأنشطة التوعوية في مدينة الرياض، طيلة أيام الأسبوع.

وتتضمّن خطة الفرع أيضاً توزيع منتجات الرئاسة التوعوية والتوجيهية على المواطنين والمقيمين.

ويحرص فريق العمل المكلف بالبرنامج على تكثيف وجود المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها، وتفعيل المناشط والفعاليات المصاحبة له.

ويحظى هذا البرامج بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، واهتمام وعناية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بالعمل الميداني والتوعوي وفق تطلعات ولاة الأمر أيّدهم الله.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
12:20 PM

"هيئة الرياض" تتابع تفعيل برنامج "المصليات المتنقلة" بالأماكن العامة‎

فعاليات وأنشطة توعوية وتوجيهية طوال أيام الأسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتابع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامج تفعيل المصليات المتنقلة، في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والميادين العامة، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، من خلال تقديم الفعاليات والأنشطة التوعوية في مدينة الرياض، طيلة أيام الأسبوع.

وتتضمّن خطة الفرع أيضاً توزيع منتجات الرئاسة التوعوية والتوجيهية على المواطنين والمقيمين.

ويحرص فريق العمل المكلف بالبرنامج على تكثيف وجود المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها، وتفعيل المناشط والفعاليات المصاحبة له.

ويحظى هذا البرامج بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، واهتمام وعناية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بالعمل الميداني والتوعوي وفق تطلعات ولاة الأمر أيّدهم الله.

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