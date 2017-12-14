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"سبق" تكشف كواليس صورة "المحلول والمُسن".. مُسعف خارج عمله أنقذه

تعرض لحالة إغماء بسبب هبوط السكر والتدخل جاء في الوقت المناسب

ضرب المواطن عبدالمجيد الشمري أروع الأمثلة في الإنسانية بعد إنقاذه مريضاً كبيراً في السن تعرض لوعكة صحية أثناء قيادته المركبة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط في السكر ودخوله حالة إغماء.

وتفصيلاً، روى "الشمري" الذي يعمل موظفاً في هيئة الهلال الأحمر السعودي لـ "سبق" تفاصيل الواقعة التي حدثت عندما كان خارجاً وقت عمله الرسمي في تنزه مع أصحابه، وقال: "شاهدت زحمة سير بالطريق وكانت أشبه بحادث سير وبعد وقوفي شاهدت رجلاً كبيراً في السن ملقى على الأرض وكانت معي حقيبة إسعاف خاصة بي وقمت فوراً بعمل إسعافات أولية للرجل ليتضح أنه دخل في حالة إغماء بسبب هبوط حاد في السكر فقمت بإسعافه وتركيب محلول له".

وأضاف: أثناء عملية الإسعاف الأولي للمريض عاد له الوعي تدريجياً، وأثناء ذلك قمنا فوراً بالاتصال بالزملاء في هيئة الهلال الأحمر الذين حضروا للموقع في وقت وجيز لاستلام الحالة، وبعد إفاقته، أكد المسن أنه عاد للوعي بفضل الله ثم بفضل الإسعافات الأولية التي قام بها المواطن الشمري وغادر لمنزله.

وأكد المسعف الشمري أنه فخور بعمله وبما قام به كون ما قام به عملاً إنسانياً يفتخر به كل إنسان خاصة عندما تنقذ مريضاً من الموت.

الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف كواليس صورة "المحلول والمُسن".. مُسعف خارج عمله أنقذه
سبق

ضرب المواطن عبدالمجيد الشمري أروع الأمثلة في الإنسانية بعد إنقاذه مريضاً كبيراً في السن تعرض لوعكة صحية أثناء قيادته المركبة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط في السكر ودخوله حالة إغماء.

وتفصيلاً، روى "الشمري" الذي يعمل موظفاً في هيئة الهلال الأحمر السعودي لـ "سبق" تفاصيل الواقعة التي حدثت عندما كان خارجاً وقت عمله الرسمي في تنزه مع أصحابه، وقال: "شاهدت زحمة سير بالطريق وكانت أشبه بحادث سير وبعد وقوفي شاهدت رجلاً كبيراً في السن ملقى على الأرض وكانت معي حقيبة إسعاف خاصة بي وقمت فوراً بعمل إسعافات أولية للرجل ليتضح أنه دخل في حالة إغماء بسبب هبوط حاد في السكر فقمت بإسعافه وتركيب محلول له".

وأضاف: أثناء عملية الإسعاف الأولي للمريض عاد له الوعي تدريجياً، وأثناء ذلك قمنا فوراً بالاتصال بالزملاء في هيئة الهلال الأحمر الذين حضروا للموقع في وقت وجيز لاستلام الحالة، وبعد إفاقته، أكد المسن أنه عاد للوعي بفضل الله ثم بفضل الإسعافات الأولية التي قام بها المواطن الشمري وغادر لمنزله.

وأكد المسعف الشمري أنه فخور بعمله وبما قام به كون ما قام به عملاً إنسانياً يفتخر به كل إنسان خاصة عندما تنقذ مريضاً من الموت.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
09:51 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:52 PM

"سبق" تكشف كواليس صورة "المحلول والمُسن".. مُسعف خارج عمله أنقذه

تعرض لحالة إغماء بسبب هبوط السكر والتدخل جاء في الوقت المناسب

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عبدالله السالم - الدمام
15
32,910

ضرب المواطن عبدالمجيد الشمري أروع الأمثلة في الإنسانية بعد إنقاذه مريضاً كبيراً في السن تعرض لوعكة صحية أثناء قيادته المركبة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط في السكر ودخوله حالة إغماء.

وتفصيلاً، روى "الشمري" الذي يعمل موظفاً في هيئة الهلال الأحمر السعودي لـ "سبق" تفاصيل الواقعة التي حدثت عندما كان خارجاً وقت عمله الرسمي في تنزه مع أصحابه، وقال: "شاهدت زحمة سير بالطريق وكانت أشبه بحادث سير وبعد وقوفي شاهدت رجلاً كبيراً في السن ملقى على الأرض وكانت معي حقيبة إسعاف خاصة بي وقمت فوراً بعمل إسعافات أولية للرجل ليتضح أنه دخل في حالة إغماء بسبب هبوط حاد في السكر فقمت بإسعافه وتركيب محلول له".

وأضاف: أثناء عملية الإسعاف الأولي للمريض عاد له الوعي تدريجياً، وأثناء ذلك قمنا فوراً بالاتصال بالزملاء في هيئة الهلال الأحمر الذين حضروا للموقع في وقت وجيز لاستلام الحالة، وبعد إفاقته، أكد المسن أنه عاد للوعي بفضل الله ثم بفضل الإسعافات الأولية التي قام بها المواطن الشمري وغادر لمنزله.

وأكد المسعف الشمري أنه فخور بعمله وبما قام به كون ما قام به عملاً إنسانياً يفتخر به كل إنسان خاصة عندما تنقذ مريضاً من الموت.

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