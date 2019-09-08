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وزير الطاقة يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

في قصر السلام بجدة

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة مساء اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للطاقة قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".


ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حضره: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى.

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وزير الطاقة يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين
سبق

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة مساء اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للطاقة قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".


ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حضره: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:38 PM

وزير الطاقة يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

في قصر السلام بجدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة مساء اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للطاقة قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".


ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حضره: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى.

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