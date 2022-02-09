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"الراجحي" يفتتح مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"

ينظمه معهد الإدارة العامة بفندق هيلتون بمدينة الرياض

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بفندق هيلتون بمدينة الرياض؛ بهدف استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر: "لقد أصبح الابتكار اليوم ضرورة وليس خيارًا للمنظمات لمواكبة المتغيرات ومواصلة النمو والتطور؛ لتظل قادرة على المنافسة في هذا العصر المتصف بسرعة التغيرات والتحولات وانفتاح الأسواق والتطور المستمر للتكنولوجيا".

وأضاف: "الجهات الحكومية تتجه بشكل مستمر نحو تبني المفاهيم والممارسات الحديثة في الابتكار لتحسين بيئة العمل الحكومي وتطوير الخدمات التي تعمل على تقديمها للمستفيدين".

وأشار إلى أن الرؤية ارتكزت بشكل رئيس على الابتكار كأداة للوصول لمستهدفات برامجها ومبادراتها ومشاريعها النوعية، وأن رؤية المملكة 2030 تمثل حجر الأساس الذي سيؤهلها للتأثير وتحقيق الريادة في مشهد الابتكار العالمي، مبينًا أن حكومة المملكة تولي الابتكار اهتمامًا كبيرًا في سبيل تعزيز مكانة المملكة وقدرتها التنافسية في المشهد العالمي المستقبلي، وذلك من خلال بناء نظام إيكولوجي للابتكار يتميز بالديناميكية والكفاءة.

يُذكر أنه تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، وذلك لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة؛ وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي.

وسيقدم المؤتمر توصيات تسهم في تطوير فرص الابتكار في العمل الحكومي، في ظل الواقع التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، بما يعزز تطور الإدارة في المملكة، وتحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة ودعم تكامل الابتكار في أساليب العمل، والإسهام في الدفع بمسيرة التنمية الإدارية قدماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يفتتح مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"
سبق

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بفندق هيلتون بمدينة الرياض؛ بهدف استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر: "لقد أصبح الابتكار اليوم ضرورة وليس خيارًا للمنظمات لمواكبة المتغيرات ومواصلة النمو والتطور؛ لتظل قادرة على المنافسة في هذا العصر المتصف بسرعة التغيرات والتحولات وانفتاح الأسواق والتطور المستمر للتكنولوجيا".

وأضاف: "الجهات الحكومية تتجه بشكل مستمر نحو تبني المفاهيم والممارسات الحديثة في الابتكار لتحسين بيئة العمل الحكومي وتطوير الخدمات التي تعمل على تقديمها للمستفيدين".

وأشار إلى أن الرؤية ارتكزت بشكل رئيس على الابتكار كأداة للوصول لمستهدفات برامجها ومبادراتها ومشاريعها النوعية، وأن رؤية المملكة 2030 تمثل حجر الأساس الذي سيؤهلها للتأثير وتحقيق الريادة في مشهد الابتكار العالمي، مبينًا أن حكومة المملكة تولي الابتكار اهتمامًا كبيرًا في سبيل تعزيز مكانة المملكة وقدرتها التنافسية في المشهد العالمي المستقبلي، وذلك من خلال بناء نظام إيكولوجي للابتكار يتميز بالديناميكية والكفاءة.

يُذكر أنه تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، وذلك لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة؛ وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي.

وسيقدم المؤتمر توصيات تسهم في تطوير فرص الابتكار في العمل الحكومي، في ظل الواقع التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، بما يعزز تطور الإدارة في المملكة، وتحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة ودعم تكامل الابتكار في أساليب العمل، والإسهام في الدفع بمسيرة التنمية الإدارية قدماً.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
04:52 PM

"الراجحي" يفتتح مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"

ينظمه معهد الإدارة العامة بفندق هيلتون بمدينة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بفندق هيلتون بمدينة الرياض؛ بهدف استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر: "لقد أصبح الابتكار اليوم ضرورة وليس خيارًا للمنظمات لمواكبة المتغيرات ومواصلة النمو والتطور؛ لتظل قادرة على المنافسة في هذا العصر المتصف بسرعة التغيرات والتحولات وانفتاح الأسواق والتطور المستمر للتكنولوجيا".

وأضاف: "الجهات الحكومية تتجه بشكل مستمر نحو تبني المفاهيم والممارسات الحديثة في الابتكار لتحسين بيئة العمل الحكومي وتطوير الخدمات التي تعمل على تقديمها للمستفيدين".

وأشار إلى أن الرؤية ارتكزت بشكل رئيس على الابتكار كأداة للوصول لمستهدفات برامجها ومبادراتها ومشاريعها النوعية، وأن رؤية المملكة 2030 تمثل حجر الأساس الذي سيؤهلها للتأثير وتحقيق الريادة في مشهد الابتكار العالمي، مبينًا أن حكومة المملكة تولي الابتكار اهتمامًا كبيرًا في سبيل تعزيز مكانة المملكة وقدرتها التنافسية في المشهد العالمي المستقبلي، وذلك من خلال بناء نظام إيكولوجي للابتكار يتميز بالديناميكية والكفاءة.

يُذكر أنه تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، وذلك لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة؛ وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي.

وسيقدم المؤتمر توصيات تسهم في تطوير فرص الابتكار في العمل الحكومي، في ظل الواقع التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، بما يعزز تطور الإدارة في المملكة، وتحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة ودعم تكامل الابتكار في أساليب العمل، والإسهام في الدفع بمسيرة التنمية الإدارية قدماً.

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