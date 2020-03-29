الهند: تحويل بعض عربات السكك الحديدية إلى عنابر عزل صحي للمصابين بـ "كورونا"

لارتفاع متوقع في حالات الإصابة بالفيروس

قالت الهند إنها تعتزم تحويل بعض عربات السكك الحديدية إلى عنابر عزل صحي للمرضي المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسارع فيه السلطات لتجهيز البنية الأساسية الصحية للبلاد لارتفاع متوقع في حالات الإصابة.

وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، الأسبوع الماضي، بأن يلزموا بيوتهم ثلاثة أسابيع، في أكبر عملية إغلاق في العالم، في محاولة للحد من انتشار المرض.. وتوقفت شبكة قطارات الهند التي تمثل شريان حياة للبلاد.

وقالت شركة السكك الحديدية الهندية، في بيان لها، إنه تم تحويل عربة قطار إلى نموذج أولي لمرفق للعزل الصحي.

وذكرت الشركة، على موقعها الإلكتروني، أنه فور حصولها على الموافقة فإن الخطة تقضي بأن تحول كل منطقة من مناطق السكك الحديدية الهندية عشر عربات إلى مثل هذه العنابر كل أسبوع، وتتبع شركة السكك الحديدية الهندية 16 منطقة.

وأعلنت الهند 918 حالة إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 19 حالة وفاة.