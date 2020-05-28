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"سجون تبوك" تعايد النزلاء وسط إجراءات احترازية عالية

سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم

عايدت سجون منطقة تبوك أمس, نزلاءها وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية، وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك، متبادلةً معهم التهاني والتبريكات بمتابعة من مدير سجون المنطقة العميد سلمان العتيبي.

وأكد العميد العتيبي أن المبادرة تأتي استشعاراً من المديرية العامة للسجون لدورها في أمن المجتمع وسلامته، ومشاركة النزلاء فرحتهم بحلول العيد وإدخال الفرح والسرور على كل نزيل.

وأشار إلى أن تلك المبادرة وما سبقها من مبادرات؛ تعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء؛ حيث سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ12 مساء؛ لكسر حاجز عزلتهم وبعدهم عن ذويهم.

وسأل العميد "العتيبي" الله أن يحفظ لوطننا ولاة أمره، وأن يعيد على بلادنا أعيادها وهي ترفل بثياب العز، وفي أمن وأمان، وأن يحميها من كل مكروه.

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"سجون تبوك" تعايد النزلاء وسط إجراءات احترازية عالية
سبق

عايدت سجون منطقة تبوك أمس, نزلاءها وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية، وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك، متبادلةً معهم التهاني والتبريكات بمتابعة من مدير سجون المنطقة العميد سلمان العتيبي.

وأكد العميد العتيبي أن المبادرة تأتي استشعاراً من المديرية العامة للسجون لدورها في أمن المجتمع وسلامته، ومشاركة النزلاء فرحتهم بحلول العيد وإدخال الفرح والسرور على كل نزيل.

وأشار إلى أن تلك المبادرة وما سبقها من مبادرات؛ تعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء؛ حيث سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ12 مساء؛ لكسر حاجز عزلتهم وبعدهم عن ذويهم.

وسأل العميد "العتيبي" الله أن يحفظ لوطننا ولاة أمره، وأن يعيد على بلادنا أعيادها وهي ترفل بثياب العز، وفي أمن وأمان، وأن يحميها من كل مكروه.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
09:03 PM

"سجون تبوك" تعايد النزلاء وسط إجراءات احترازية عالية

سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عايدت سجون منطقة تبوك أمس, نزلاءها وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية، وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك، متبادلةً معهم التهاني والتبريكات بمتابعة من مدير سجون المنطقة العميد سلمان العتيبي.

وأكد العميد العتيبي أن المبادرة تأتي استشعاراً من المديرية العامة للسجون لدورها في أمن المجتمع وسلامته، ومشاركة النزلاء فرحتهم بحلول العيد وإدخال الفرح والسرور على كل نزيل.

وأشار إلى أن تلك المبادرة وما سبقها من مبادرات؛ تعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء؛ حيث سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ12 مساء؛ لكسر حاجز عزلتهم وبعدهم عن ذويهم.

وسأل العميد "العتيبي" الله أن يحفظ لوطننا ولاة أمره، وأن يعيد على بلادنا أعيادها وهي ترفل بثياب العز، وفي أمن وأمان، وأن يحميها من كل مكروه.

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