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فرنسا تبدي قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية

أكّدت أنه يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن احتجاز قوات إيرانية سفينة بريطانية يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة, مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.

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فرنسا تبدي قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية
سبق

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن احتجاز قوات إيرانية سفينة بريطانية يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة, مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:28 PM

فرنسا تبدي قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية

أكّدت أنه يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
6
2,054

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن احتجاز قوات إيرانية سفينة بريطانية يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة, مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.

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