مدير شرطة تبوك يعايد رجال الأمن في الميدان

نوه بجهودهم في تطبيق منع التجول

قام مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمعايدة ميدانية لمنسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة تبوك، حيث شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة.

كما شكر "الزبن" لرجال الأمن جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول، وقد حثهم اللواء "الزبن" على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.