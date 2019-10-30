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"الغذاء والدواء": السعودية خالية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون المحتوية على "أسبيستوس"

أهابت بعدم استخدامها في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى بالخارج

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو السعودية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتوائها على شوائب من مادة "أسبيستوس" المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

جاء ذلك بعد أن رصدت هيئة الغذاء والدواء خبرًا صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder) لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأضافت الهيئة أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة مهيبة بالمستهلكين بعدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.

وقد قامت الهيئة على مدى الأعوام الماضية ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل بعد التسويق بالتحقق من مطابقة منتجات بودرة التالك بمختلف أنواعها للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة أسبستوس (Asbestos).

وتستمر الهيئة في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطرًا على صحة المستهلكين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء جونسون أسبيستوس هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": السعودية خالية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون المحتوية على "أسبيستوس"
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو السعودية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتوائها على شوائب من مادة "أسبيستوس" المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

جاء ذلك بعد أن رصدت هيئة الغذاء والدواء خبرًا صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder) لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأضافت الهيئة أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة مهيبة بالمستهلكين بعدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.

وقد قامت الهيئة على مدى الأعوام الماضية ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل بعد التسويق بالتحقق من مطابقة منتجات بودرة التالك بمختلف أنواعها للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة أسبستوس (Asbestos).

وتستمر الهيئة في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطرًا على صحة المستهلكين.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:09 PM

"الغذاء والدواء": السعودية خالية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون المحتوية على "أسبيستوس"

أهابت بعدم استخدامها في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى بالخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو السعودية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتوائها على شوائب من مادة "أسبيستوس" المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

جاء ذلك بعد أن رصدت هيئة الغذاء والدواء خبرًا صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder) لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأضافت الهيئة أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة مهيبة بالمستهلكين بعدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.

وقد قامت الهيئة على مدى الأعوام الماضية ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل بعد التسويق بالتحقق من مطابقة منتجات بودرة التالك بمختلف أنواعها للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة أسبستوس (Asbestos).

وتستمر الهيئة في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطرًا على صحة المستهلكين.

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