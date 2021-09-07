مدير بيئة مكة يؤكد أهمية التعاون لتطبيق الإجراءات النظامية والحدّ من دخول الآفات النباتية

إثر اجتماعه بمدير مطار جدة ومدير الجمارك

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، اليوم، اجتماعًا بمدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، ومدير عام جمرك المطار مشعل بن حسن الزبيدي، بالإضافة إلى مدراء الشركات والقطاعات ذات العلاقة بشأن عمليات الشحن والاستيراد والتصدير.

وأكد "الغامدي" أهمية التعاون والتكامل لتطبيق كافة الإجراءات النظامية للحدّ من دخول الآفات النباتية والأمراض الحيوانية المعدية، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال شحن الإرساليات الحيوانية والنباتية إلا بعد إذن استيراد مسبق، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه، وذلك بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي. كما تم إعطاء مهلة للمؤسسات والشركات لاستكمال إجراءات التسجيل حتى تاريخ ١-٤-١٤٤٢هـ.

وبيّن "الغامدي" أن الوزارة أوضحت الضوابط الجديدة التي تضمّنت تحديد الأصناف والكميات التي توضع في رخصة الاستيراد، حسب احتياج السوق المحلية، وتنظيم الخدمات المساندة والنقل، ومتطلبات إصدار التراخيص وأذون الاستيراد.

وتابع: "الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على "عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر"، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنصّ على: "الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو موادّ خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدُّم بطلبها إلى السلطات المختصّة"، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية "CPM" التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وأضاف: "الآلية الجديدة للوزارة اشترطت مطابقة شحنات الخضراوات الفواكه لأحكام نظام الحجر الزراعي لدول الخليج، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة، موضحة أنه في حال انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد لن يسمح بفسح الشحنات الواردة، كما يحق للوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفقًا لكل ترخيص، بالإضافة إلى إيقاف الشحن في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير".

كما وقف "الغامدي" على مكاتب الفسح في الشحن وصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ووقف على سير العمل في محاجر المطار، وأشاد بالأعمال التي يقوم بها العاملون في صالات الحجاج والمحاجر.

من الجدير بالذكر أن محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، يتولّى فحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها والإرساليات النباتية بعد تحويلها من الجمارك عن طريق الربط الإلكتروني، وذلك للتأكد من سلامة الإرساليات من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وفق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية بالمملكة؛ وذلك للمنع والحد من تسرب الأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية من الخارج.