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"آل جابر": "التحالف" بقيادة المملكة يدعم الشرعية في اليمن وهدفه مصلحة شعبه

أكد: هناك ضرورة قصوى لأن نعمل جميعاً لمواجهة كورونا في اليمن

أكد السفير السعودي في اليمن، السفير محمد آل جابر أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يدعم الشرعية في اليمن، وهدفه الرئيسي مصلحة الشعب اليمني، مبيناً أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، طالب الطرفين: الميليشيا الحوثية والحكومة اليمنية، بوقف القتال، واستجابت الحكومة اليمنية قبل أسبوع، ودعم التحالف هذا القرار من الحكومة اليمنية.

وأضاف السفير آل جابر في تصريح له لقناة العربية، أن وقف إطلاق النار هو دعم لهذه الجهود، سواء جهود المملكة أو المجتمع الدولي في مكافحة كورونا في اليمن، وأيضاً لمساعدة الحكومة اليمنية وجميع المنظمات الدولية على القيام بواجبها لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس في اليمن وفي العالم بشكل كامل.

وأَضاف السفير آل جابر: "سيسهل التحالف العمل مع الحكومة الشرعية للشحنات البحرية، سواء للمنافذ المختلفة في اليمن، بما فيها منفذ الحديدة؛ تسهيلاً ودعماً للشعب اليمني".

وأشار السفير آل جابر إلى أن هناك دعماً بـ 500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن، ومنها 25 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن الدعم الاقتصادي والإغاثي والإنساني للشعب اليمني مستمر، سواء من المملكة أو دول التحالف أو المجتمع الدولي.

وقال السفير آل جابر: "ميناء الحديدة مفتوح ويستقبل ملايين الأطنان من الأغذية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الموانئ اليمنية الأخرى والمنافذ البرية أيضاً والجوية".

وأضاف السفير آل جابر أن "مطار صنعاء مفتوح، وسنعمل مع المجتمع الدولي والإنساني باتجاه مزيد من الرحلات الإنسانية والطبية والمساعدات المتعلقة بجائحة كورونا والمواد الصحية المختلفة إلى صنعاء وعدن وجميع المناطق اليمنية".

وأكد السفير آل جابر أنه "لا يوجد حصار على اليمن فالموانئ والمنافذ مفتوحة، والتقارير الدولية تشير إلى أن الحوثي من يعطل ويعيق العمل الإنساني ويفرض الإتاوات".

ولفت إلى أنه منذ بدء الانقلاب وتحالف دعم الشرعية يعمل على دفع الحوثيين إلى العودة إلى طاولة الحوار والتشاور والتحاور مع إخوتهم في اليمن في الحكومة اليمنية للوصول إلى اتفاق ينهي هذا الانقلاب ويعيد لليمن أمنه واستقراره.

وقال السفير آل جابر: "جائحة كورونا تنتشر في العالم بشكل قوي جداً، واليمن جزء من هذا العالم، ومخاطره قد تصل إليه وهو ما نخشاه".

وذكر السفير آل جابر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية دعم جهات عدّة لمكافحة كورونا في اليمن، مضيفاً "هناك ضرورة قصوى لأن نعمل جميعاً لمواجهة كورونا في اليمن وهذا ما قامت به المملكة لدعمها للحكومة الشرعية ودعمها للمنظمات الدولية من اليوم الأول لبدء جائحة كورونا من خلال وزارة الصحة اليمنية أو من خلال دعم المنظمات".

قوات التحالف فيروس كورونا الجديد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر قناة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر": "التحالف" بقيادة المملكة يدعم الشرعية في اليمن وهدفه مصلحة شعبه
سبق

أكد السفير السعودي في اليمن، السفير محمد آل جابر أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يدعم الشرعية في اليمن، وهدفه الرئيسي مصلحة الشعب اليمني، مبيناً أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، طالب الطرفين: الميليشيا الحوثية والحكومة اليمنية، بوقف القتال، واستجابت الحكومة اليمنية قبل أسبوع، ودعم التحالف هذا القرار من الحكومة اليمنية.

وأضاف السفير آل جابر في تصريح له لقناة العربية، أن وقف إطلاق النار هو دعم لهذه الجهود، سواء جهود المملكة أو المجتمع الدولي في مكافحة كورونا في اليمن، وأيضاً لمساعدة الحكومة اليمنية وجميع المنظمات الدولية على القيام بواجبها لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس في اليمن وفي العالم بشكل كامل.

وأَضاف السفير آل جابر: "سيسهل التحالف العمل مع الحكومة الشرعية للشحنات البحرية، سواء للمنافذ المختلفة في اليمن، بما فيها منفذ الحديدة؛ تسهيلاً ودعماً للشعب اليمني".

وأشار السفير آل جابر إلى أن هناك دعماً بـ 500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن، ومنها 25 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن الدعم الاقتصادي والإغاثي والإنساني للشعب اليمني مستمر، سواء من المملكة أو دول التحالف أو المجتمع الدولي.

وقال السفير آل جابر: "ميناء الحديدة مفتوح ويستقبل ملايين الأطنان من الأغذية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الموانئ اليمنية الأخرى والمنافذ البرية أيضاً والجوية".

وأضاف السفير آل جابر أن "مطار صنعاء مفتوح، وسنعمل مع المجتمع الدولي والإنساني باتجاه مزيد من الرحلات الإنسانية والطبية والمساعدات المتعلقة بجائحة كورونا والمواد الصحية المختلفة إلى صنعاء وعدن وجميع المناطق اليمنية".

وأكد السفير آل جابر أنه "لا يوجد حصار على اليمن فالموانئ والمنافذ مفتوحة، والتقارير الدولية تشير إلى أن الحوثي من يعطل ويعيق العمل الإنساني ويفرض الإتاوات".

ولفت إلى أنه منذ بدء الانقلاب وتحالف دعم الشرعية يعمل على دفع الحوثيين إلى العودة إلى طاولة الحوار والتشاور والتحاور مع إخوتهم في اليمن في الحكومة اليمنية للوصول إلى اتفاق ينهي هذا الانقلاب ويعيد لليمن أمنه واستقراره.

وقال السفير آل جابر: "جائحة كورونا تنتشر في العالم بشكل قوي جداً، واليمن جزء من هذا العالم، ومخاطره قد تصل إليه وهو ما نخشاه".

وذكر السفير آل جابر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية دعم جهات عدّة لمكافحة كورونا في اليمن، مضيفاً "هناك ضرورة قصوى لأن نعمل جميعاً لمواجهة كورونا في اليمن وهذا ما قامت به المملكة لدعمها للحكومة الشرعية ودعمها للمنظمات الدولية من اليوم الأول لبدء جائحة كورونا من خلال وزارة الصحة اليمنية أو من خلال دعم المنظمات".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
09:59 PM

"آل جابر": "التحالف" بقيادة المملكة يدعم الشرعية في اليمن وهدفه مصلحة شعبه

أكد: هناك ضرورة قصوى لأن نعمل جميعاً لمواجهة كورونا في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد السفير السعودي في اليمن، السفير محمد آل جابر أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يدعم الشرعية في اليمن، وهدفه الرئيسي مصلحة الشعب اليمني، مبيناً أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، طالب الطرفين: الميليشيا الحوثية والحكومة اليمنية، بوقف القتال، واستجابت الحكومة اليمنية قبل أسبوع، ودعم التحالف هذا القرار من الحكومة اليمنية.

وأضاف السفير آل جابر في تصريح له لقناة العربية، أن وقف إطلاق النار هو دعم لهذه الجهود، سواء جهود المملكة أو المجتمع الدولي في مكافحة كورونا في اليمن، وأيضاً لمساعدة الحكومة اليمنية وجميع المنظمات الدولية على القيام بواجبها لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس في اليمن وفي العالم بشكل كامل.

وأَضاف السفير آل جابر: "سيسهل التحالف العمل مع الحكومة الشرعية للشحنات البحرية، سواء للمنافذ المختلفة في اليمن، بما فيها منفذ الحديدة؛ تسهيلاً ودعماً للشعب اليمني".

وأشار السفير آل جابر إلى أن هناك دعماً بـ 500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن، ومنها 25 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن الدعم الاقتصادي والإغاثي والإنساني للشعب اليمني مستمر، سواء من المملكة أو دول التحالف أو المجتمع الدولي.

وقال السفير آل جابر: "ميناء الحديدة مفتوح ويستقبل ملايين الأطنان من الأغذية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الموانئ اليمنية الأخرى والمنافذ البرية أيضاً والجوية".

وأضاف السفير آل جابر أن "مطار صنعاء مفتوح، وسنعمل مع المجتمع الدولي والإنساني باتجاه مزيد من الرحلات الإنسانية والطبية والمساعدات المتعلقة بجائحة كورونا والمواد الصحية المختلفة إلى صنعاء وعدن وجميع المناطق اليمنية".

وأكد السفير آل جابر أنه "لا يوجد حصار على اليمن فالموانئ والمنافذ مفتوحة، والتقارير الدولية تشير إلى أن الحوثي من يعطل ويعيق العمل الإنساني ويفرض الإتاوات".

ولفت إلى أنه منذ بدء الانقلاب وتحالف دعم الشرعية يعمل على دفع الحوثيين إلى العودة إلى طاولة الحوار والتشاور والتحاور مع إخوتهم في اليمن في الحكومة اليمنية للوصول إلى اتفاق ينهي هذا الانقلاب ويعيد لليمن أمنه واستقراره.

وقال السفير آل جابر: "جائحة كورونا تنتشر في العالم بشكل قوي جداً، واليمن جزء من هذا العالم، ومخاطره قد تصل إليه وهو ما نخشاه".

وذكر السفير آل جابر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية دعم جهات عدّة لمكافحة كورونا في اليمن، مضيفاً "هناك ضرورة قصوى لأن نعمل جميعاً لمواجهة كورونا في اليمن وهذا ما قامت به المملكة لدعمها للحكومة الشرعية ودعمها للمنظمات الدولية من اليوم الأول لبدء جائحة كورونا من خلال وزارة الصحة اليمنية أو من خلال دعم المنظمات".

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