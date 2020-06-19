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"الصحة" توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بـ "كورونا"

دعت إلى الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لتقوية المناعة

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة من المصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في الحجر المنزلي للحالات المستقرة.

ودعت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، المصابين خلال الحجر المنزلي إلى الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.

وأكدت "الصحة" أهمية ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل، ويرتدي هو الآخر الكمامة، مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما؛ فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم، إضافة إلى اعتماد المصاب على تطبيقات توصيل الطلبات عند الحاجة لتأمين بعض الاحتياجات من خارج المنزل، مع ضرورة تبليغ المصاب للأشخاص الذين يتابعون حالته اليومية بأي ضيق في التنفس أو ظهور أعراض جديدة.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الاطلاع على مقطع الفيديو عبر الرابط:

https://twitter.com/saudimoh/status/1272914328820342788?s=21

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"الصحة" توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بـ "كورونا"
سبق

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة من المصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في الحجر المنزلي للحالات المستقرة.

ودعت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، المصابين خلال الحجر المنزلي إلى الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.

وأكدت "الصحة" أهمية ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل، ويرتدي هو الآخر الكمامة، مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما؛ فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم، إضافة إلى اعتماد المصاب على تطبيقات توصيل الطلبات عند الحاجة لتأمين بعض الاحتياجات من خارج المنزل، مع ضرورة تبليغ المصاب للأشخاص الذين يتابعون حالته اليومية بأي ضيق في التنفس أو ظهور أعراض جديدة.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الاطلاع على مقطع الفيديو عبر الرابط:

https://twitter.com/saudimoh/status/1272914328820342788?s=21

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
07:39 PM

"الصحة" توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بـ "كورونا"

دعت إلى الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لتقوية المناعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
6,645

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة من المصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في الحجر المنزلي للحالات المستقرة.

ودعت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، المصابين خلال الحجر المنزلي إلى الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.

وأكدت "الصحة" أهمية ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل، ويرتدي هو الآخر الكمامة، مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما؛ فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم، إضافة إلى اعتماد المصاب على تطبيقات توصيل الطلبات عند الحاجة لتأمين بعض الاحتياجات من خارج المنزل، مع ضرورة تبليغ المصاب للأشخاص الذين يتابعون حالته اليومية بأي ضيق في التنفس أو ظهور أعراض جديدة.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الاطلاع على مقطع الفيديو عبر الرابط:

https://twitter.com/saudimoh/status/1272914328820342788?s=21

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