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كأول عربي .. العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي للجودو

أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعيين العميد ركن خالد بن عبدالله العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي.

ويعد العميد ركن العريني أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأول عربي .. العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي للجودو
سبق

أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعيين العميد ركن خالد بن عبدالله العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي.

ويعد العميد ركن العريني أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:48 AM

كأول عربي .. العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي للجودو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,569

أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعيين العميد ركن خالد بن عبدالله العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي.

ويعد العميد ركن العريني أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.

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