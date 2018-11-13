كأول عربي .. العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي للجودو

أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعيين العميد ركن خالد بن عبدالله العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي.
ويعد العميد ركن العريني أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.
أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعيين العميد ركن خالد بن عبدالله العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي.
ويعد العميد ركن العريني أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.
أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعيين العميد ركن خالد بن عبدالله العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي.
ويعد العميد ركن العريني أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.
أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعيين العميد ركن خالد بن عبدالله العريني مديرًا في اللجنة العسكرية والشرطية بالاتحاد الدولي.
ويعد العميد ركن العريني أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ اللعبة.