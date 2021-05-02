ختام ناجح للمرحلة الأولى من مهرجان براعم الطائرة

بمشاركة أكثر من 600 لاعب

اختتم مهرجان "البراعم" فعالياته، والذي نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على مدى 3 أيام متتالية، بمشاركة أكثر من 600 لاعب يمثلون 42 فريقاً، من مختلف مناطق المملكة .

وحرص اتحاد الطائرة على إقامة هذا المهرجان من أجل بناء جيل جديد لعودة الطائرة إلى وضعها الطبيعي، إذ حدد معايير خاصة تعتمد على الطول والوزن وسلامة القوام.

وستحدد هذه المعايير الفرق التي ستتأهل للمرحلة الثانية من المشروع، والتي سيكون فيها التنافس على لقب أول بطولة للبراعم في تاريخ اللعبة، وسينطلق من خلال أول دوري ممتاز للبراعم في الموسم المقبل.

وقد شكل الاتحاد لجانًا فنية في المجموعات السبع ستتولى تطبيق هذه المعايير، وتقدم تقارير فنية للجنة العليا التي تضم عددًا من أعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات لإصدار قرارها النهائي لعدد الفرق المشاركة.