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تعاون سعودي فرنسي في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار

"السواحة" يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الفرنسي بباريس

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي، والرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور منير الدسوقي، وعددٍ من مسؤولي الجانبين.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار.

كما ناقش الاجتماع تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات، إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخراً في الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون سعودي فرنسي في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار
سبق

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي، والرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور منير الدسوقي، وعددٍ من مسؤولي الجانبين.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار.

كما ناقش الاجتماع تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات، إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخراً في الرياض.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:19 PM

تعاون سعودي فرنسي في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار

"السواحة" يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الفرنسي بباريس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي، والرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور منير الدسوقي، وعددٍ من مسؤولي الجانبين.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار.

كما ناقش الاجتماع تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات، إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخراً في الرياض.

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