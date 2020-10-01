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"تعليم عسير" تخصص فرق عمل وموقعًا إلكترونيًا لمسابقة "مدرستي" الرقمية

تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والطلاب والطالبات والأسر وأولياء الأمور، والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والإعلاميين والإعلاميات، إلى المشاركة في مسابقة منصة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم؛ لنشر ثقافة التعلم "عن بُعد" وتعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي.

وتفصيلاً، شدد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني على أهمية المشاركة في المسابقة لتعزيز التعليم ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، إضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وأشار "الجوني" إلى أن المسابقة متاحة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وفق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة عبر"تويتر"، ثم يتولى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، للبدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة، والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

وكانت الإدارة ممثلة في مركز التميز قد نظمت لقاءً تعريفيًا عن مسابقة "مدرستي" الرقمية على مستوى إدارات التعليم في المملكة، فيما خصصت موقعًا إلكترونيًا يتضمن الخطة التنفيذية للمسابقة وإجراءاتها عبر هذا الرابط:

مسابقة-مدرستي-الرقمية/https://aseertm.com

يُذكر أن المسابقة تمحورت في ثلاثة مجالات، وهي: مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية، ومجال الإعلام والتثقيف، ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، ومجال التدريب، ويهتم بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وحدّدت المسابقة عددًا من الضوابط من أهمها ألا يتضمن المحتوى أي مخالفة للسياسات العامة والمناهج التعليمية في المملكة، ويكون ملتزمًا بأنظمة الدولة وألا يحتوي العمل المقدم على أمور تمس الدين أو القيم أو الأخلاق العامة، وألا يشتمل على مشاهد أو محتوى غير ملائم وألا تحتوي المشاركة المقدمة على علامات تجارية أو شعارات أو مواد ذات حقوق طبع غير مملوكة للمشاركة، وأن يكون التصميم بهدف التعليم أو التوعية والتثقيف بمنصات التعليم عن بعد، وألا يتجاوز مدة محتوى المشاركة عن خمس دقائق، وأن تكون المشاركة فردية أو بفريق على ألا يزيد على ثلاثة أعضاء أحدهم رئيس الفريق، وأن تكون كل المواد والمحتويات المستخدمة من إنتاج المشار، إضافة إلى وضع شعار وزارة التعليم وعنوان العمل وأسماء فريق العمل بعد المادة الرئيسة وليس خلالها.

وتضم المسابقة ثلاث مراحل: الأولى على مستوى المدرسة، والثانية على مستوى مكتب التعليم، والثالثة على مستوى إدارة التعليم، حيث سيجري فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس خلال الفترة من 14 / 4 / 1442هـ إلى 5 /5 / 1442هـ، على أن تُعلن نتائج المنتجات الفائزة على مستوى المكتب مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومن ثم التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة في إدارة التعليم، وإعلان النتائج والتكريم على مستوى الإدارة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي تعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عسير" تخصص فرق عمل وموقعًا إلكترونيًا لمسابقة "مدرستي" الرقمية
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والطلاب والطالبات والأسر وأولياء الأمور، والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والإعلاميين والإعلاميات، إلى المشاركة في مسابقة منصة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم؛ لنشر ثقافة التعلم "عن بُعد" وتعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي.

وتفصيلاً، شدد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني على أهمية المشاركة في المسابقة لتعزيز التعليم ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، إضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وأشار "الجوني" إلى أن المسابقة متاحة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وفق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة عبر"تويتر"، ثم يتولى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، للبدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة، والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

وكانت الإدارة ممثلة في مركز التميز قد نظمت لقاءً تعريفيًا عن مسابقة "مدرستي" الرقمية على مستوى إدارات التعليم في المملكة، فيما خصصت موقعًا إلكترونيًا يتضمن الخطة التنفيذية للمسابقة وإجراءاتها عبر هذا الرابط:

مسابقة-مدرستي-الرقمية/https://aseertm.com

يُذكر أن المسابقة تمحورت في ثلاثة مجالات، وهي: مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية، ومجال الإعلام والتثقيف، ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، ومجال التدريب، ويهتم بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وحدّدت المسابقة عددًا من الضوابط من أهمها ألا يتضمن المحتوى أي مخالفة للسياسات العامة والمناهج التعليمية في المملكة، ويكون ملتزمًا بأنظمة الدولة وألا يحتوي العمل المقدم على أمور تمس الدين أو القيم أو الأخلاق العامة، وألا يشتمل على مشاهد أو محتوى غير ملائم وألا تحتوي المشاركة المقدمة على علامات تجارية أو شعارات أو مواد ذات حقوق طبع غير مملوكة للمشاركة، وأن يكون التصميم بهدف التعليم أو التوعية والتثقيف بمنصات التعليم عن بعد، وألا يتجاوز مدة محتوى المشاركة عن خمس دقائق، وأن تكون المشاركة فردية أو بفريق على ألا يزيد على ثلاثة أعضاء أحدهم رئيس الفريق، وأن تكون كل المواد والمحتويات المستخدمة من إنتاج المشار، إضافة إلى وضع شعار وزارة التعليم وعنوان العمل وأسماء فريق العمل بعد المادة الرئيسة وليس خلالها.

وتضم المسابقة ثلاث مراحل: الأولى على مستوى المدرسة، والثانية على مستوى مكتب التعليم، والثالثة على مستوى إدارة التعليم، حيث سيجري فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس خلال الفترة من 14 / 4 / 1442هـ إلى 5 /5 / 1442هـ، على أن تُعلن نتائج المنتجات الفائزة على مستوى المكتب مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومن ثم التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة في إدارة التعليم، وإعلان النتائج والتكريم على مستوى الإدارة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
11:56 PM

"تعليم عسير" تخصص فرق عمل وموقعًا إلكترونيًا لمسابقة "مدرستي" الرقمية

تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية

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بندر آل عوض - عسير
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دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والطلاب والطالبات والأسر وأولياء الأمور، والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية والإعلاميين والإعلاميات، إلى المشاركة في مسابقة منصة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم؛ لنشر ثقافة التعلم "عن بُعد" وتعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي.

وتفصيلاً، شدد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني على أهمية المشاركة في المسابقة لتعزيز التعليم ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، إضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وأشار "الجوني" إلى أن المسابقة متاحة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وفق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة عبر"تويتر"، ثم يتولى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، للبدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة، والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

وكانت الإدارة ممثلة في مركز التميز قد نظمت لقاءً تعريفيًا عن مسابقة "مدرستي" الرقمية على مستوى إدارات التعليم في المملكة، فيما خصصت موقعًا إلكترونيًا يتضمن الخطة التنفيذية للمسابقة وإجراءاتها عبر هذا الرابط:

مسابقة-مدرستي-الرقمية/https://aseertm.com

يُذكر أن المسابقة تمحورت في ثلاثة مجالات، وهي: مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية، ومجال الإعلام والتثقيف، ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، ومجال التدريب، ويهتم بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وحدّدت المسابقة عددًا من الضوابط من أهمها ألا يتضمن المحتوى أي مخالفة للسياسات العامة والمناهج التعليمية في المملكة، ويكون ملتزمًا بأنظمة الدولة وألا يحتوي العمل المقدم على أمور تمس الدين أو القيم أو الأخلاق العامة، وألا يشتمل على مشاهد أو محتوى غير ملائم وألا تحتوي المشاركة المقدمة على علامات تجارية أو شعارات أو مواد ذات حقوق طبع غير مملوكة للمشاركة، وأن يكون التصميم بهدف التعليم أو التوعية والتثقيف بمنصات التعليم عن بعد، وألا يتجاوز مدة محتوى المشاركة عن خمس دقائق، وأن تكون المشاركة فردية أو بفريق على ألا يزيد على ثلاثة أعضاء أحدهم رئيس الفريق، وأن تكون كل المواد والمحتويات المستخدمة من إنتاج المشار، إضافة إلى وضع شعار وزارة التعليم وعنوان العمل وأسماء فريق العمل بعد المادة الرئيسة وليس خلالها.

وتضم المسابقة ثلاث مراحل: الأولى على مستوى المدرسة، والثانية على مستوى مكتب التعليم، والثالثة على مستوى إدارة التعليم، حيث سيجري فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس خلال الفترة من 14 / 4 / 1442هـ إلى 5 /5 / 1442هـ، على أن تُعلن نتائج المنتجات الفائزة على مستوى المكتب مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومن ثم التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة في إدارة التعليم، وإعلان النتائج والتكريم على مستوى الإدارة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

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