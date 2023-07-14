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خطأ هندسي يُربك مرتادي الطريق المؤدي لمستشفى القرى العام

تسببت به نقطة صرف تشكل خطرًا على العابرين

تسببت نقطة للصرف الصحي في ارتفاع منسوب الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لمستشفى القرى العام، وحدوث تفاوت كبير للراغبين بالتوجه للمستشفى؛ بسبب ارتفاع الطريق، ما يجعل مستخدمي الطريق يعتمدون على حدسهم في اتجاه الطريق، بعد أن يغيب عن أعينهم بسبب الارتفاع العالي.

"سبق" وقفت ميدانيًا على الموقع، وتبين وجود خطأ هندسي ظاهر، فبعد أن يكون الطريق كاملاً أمام قائد المركبة، يصل إلى نقطة عمياء لا يشاهد فيها سوى السماء، وتزداد المعاناة عندما ينعطف الطريق بشكل حاد إلى اليمين، ليجعل قائد المركبة في مواجهة الرصيف وأعمدة الإنارة في حال توجه بشكل مستقيم!

وأبدى عدد من زوار المنطقة استغرابهم من موافقة الجهة المسؤولة على تنفيذ المشروع بذلك الشكل، دون مراعاة السلامة المرورية، وبالذات للأشخاص الجدد الذين يرتادون المنطقة للمرة الأولى أو يحتاجون إلى مراجعة المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطأ هندسي يُربك مرتادي الطريق المؤدي لمستشفى القرى العام
سبق

تسببت نقطة للصرف الصحي في ارتفاع منسوب الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لمستشفى القرى العام، وحدوث تفاوت كبير للراغبين بالتوجه للمستشفى؛ بسبب ارتفاع الطريق، ما يجعل مستخدمي الطريق يعتمدون على حدسهم في اتجاه الطريق، بعد أن يغيب عن أعينهم بسبب الارتفاع العالي.

"سبق" وقفت ميدانيًا على الموقع، وتبين وجود خطأ هندسي ظاهر، فبعد أن يكون الطريق كاملاً أمام قائد المركبة، يصل إلى نقطة عمياء لا يشاهد فيها سوى السماء، وتزداد المعاناة عندما ينعطف الطريق بشكل حاد إلى اليمين، ليجعل قائد المركبة في مواجهة الرصيف وأعمدة الإنارة في حال توجه بشكل مستقيم!

وأبدى عدد من زوار المنطقة استغرابهم من موافقة الجهة المسؤولة على تنفيذ المشروع بذلك الشكل، دون مراعاة السلامة المرورية، وبالذات للأشخاص الجدد الذين يرتادون المنطقة للمرة الأولى أو يحتاجون إلى مراجعة المستشفى.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
06:38 PM

خطأ هندسي يُربك مرتادي الطريق المؤدي لمستشفى القرى العام

تسببت به نقطة صرف تشكل خطرًا على العابرين

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
2,328

تسببت نقطة للصرف الصحي في ارتفاع منسوب الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لمستشفى القرى العام، وحدوث تفاوت كبير للراغبين بالتوجه للمستشفى؛ بسبب ارتفاع الطريق، ما يجعل مستخدمي الطريق يعتمدون على حدسهم في اتجاه الطريق، بعد أن يغيب عن أعينهم بسبب الارتفاع العالي.

"سبق" وقفت ميدانيًا على الموقع، وتبين وجود خطأ هندسي ظاهر، فبعد أن يكون الطريق كاملاً أمام قائد المركبة، يصل إلى نقطة عمياء لا يشاهد فيها سوى السماء، وتزداد المعاناة عندما ينعطف الطريق بشكل حاد إلى اليمين، ليجعل قائد المركبة في مواجهة الرصيف وأعمدة الإنارة في حال توجه بشكل مستقيم!

وأبدى عدد من زوار المنطقة استغرابهم من موافقة الجهة المسؤولة على تنفيذ المشروع بذلك الشكل، دون مراعاة السلامة المرورية، وبالذات للأشخاص الجدد الذين يرتادون المنطقة للمرة الأولى أو يحتاجون إلى مراجعة المستشفى.

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