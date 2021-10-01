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الاتحاد يسعى للصدارة من جديد .. والأهلي للفوز الأول عبر الباب الكبير

الشباب يبحث عن نفسه أمام الفيحاء .. في الجولة 7 من دوري المحترفين

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مواجهات مثيرة ، لعل أبرزها "ديربي جدة " الذي يجمع الاتحاد والأهلي .

الشباب - الفيحاء
يحل الفيحاء (السادس - 10 نقاط) ضيفًا على نظيره الشباب ( الحادي عشر - 6 نقاط ) على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياض.
لقاء عنوانه التعويض للطرفين، وإن كان الشباب في أمس الحاجة إلى نقاط اللقاء من أجل الاقتراب من مربع الكبار، ومصالحة جماهيره.

الفيصلي - الباطن
على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يلتقي الفيصلي ونظيره الباطن.
يملك الفيصلي 8 نقاط في المركز التاسع ، بينما يحل الباطن في المركز الثالث عشر بـ5 نقاط.
لقاء مهم للطرفين، من أجل إضافة النقاط الثلاث للرصيد والاقتراب أكثر من مناطق الأمان .

الاتحاد - الأهلي
قمة مباريات الجولة السابعة تجمع الاتحاد والأهلي في "ديربي جدة"، حيث يُدشن ملعب الأمير عبدالله الفيصل بحلته الجديدة .
لقاء يشكل منعطفًا مهمًا للاتحاد ( الثاني - 13 نقطة ) والباحث عن العودة للصدارة من جديد، بعد أن خطفها ضمك.
في المقابل يأمل الأهلي (الثاني عشر - 5 نقاط ) مصالحة جماهيره وتحقيق انتصاره الأول عبر الباب الكبير، ومغادرة المركز الذي لا يليق بتاريخه (اسوأ بداية)، لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة بالإثارة والندية حتى آخر دقيقة من عمر اللقاء، وسط حضور جماهيري كبير متوقع .

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يسعى للصدارة من جديد .. والأهلي للفوز الأول عبر الباب الكبير
سبق

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مواجهات مثيرة ، لعل أبرزها "ديربي جدة " الذي يجمع الاتحاد والأهلي .

الشباب - الفيحاء
يحل الفيحاء (السادس - 10 نقاط) ضيفًا على نظيره الشباب ( الحادي عشر - 6 نقاط ) على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياض.
لقاء عنوانه التعويض للطرفين، وإن كان الشباب في أمس الحاجة إلى نقاط اللقاء من أجل الاقتراب من مربع الكبار، ومصالحة جماهيره.

الفيصلي - الباطن
على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يلتقي الفيصلي ونظيره الباطن.
يملك الفيصلي 8 نقاط في المركز التاسع ، بينما يحل الباطن في المركز الثالث عشر بـ5 نقاط.
لقاء مهم للطرفين، من أجل إضافة النقاط الثلاث للرصيد والاقتراب أكثر من مناطق الأمان .

الاتحاد - الأهلي
قمة مباريات الجولة السابعة تجمع الاتحاد والأهلي في "ديربي جدة"، حيث يُدشن ملعب الأمير عبدالله الفيصل بحلته الجديدة .
لقاء يشكل منعطفًا مهمًا للاتحاد ( الثاني - 13 نقطة ) والباحث عن العودة للصدارة من جديد، بعد أن خطفها ضمك.
في المقابل يأمل الأهلي (الثاني عشر - 5 نقاط ) مصالحة جماهيره وتحقيق انتصاره الأول عبر الباب الكبير، ومغادرة المركز الذي لا يليق بتاريخه (اسوأ بداية)، لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة بالإثارة والندية حتى آخر دقيقة من عمر اللقاء، وسط حضور جماهيري كبير متوقع .

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
01:25 AM

الاتحاد يسعى للصدارة من جديد .. والأهلي للفوز الأول عبر الباب الكبير

الشباب يبحث عن نفسه أمام الفيحاء .. في الجولة 7 من دوري المحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
1,525

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مواجهات مثيرة ، لعل أبرزها "ديربي جدة " الذي يجمع الاتحاد والأهلي .

الشباب - الفيحاء
يحل الفيحاء (السادس - 10 نقاط) ضيفًا على نظيره الشباب ( الحادي عشر - 6 نقاط ) على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياض.
لقاء عنوانه التعويض للطرفين، وإن كان الشباب في أمس الحاجة إلى نقاط اللقاء من أجل الاقتراب من مربع الكبار، ومصالحة جماهيره.

الفيصلي - الباطن
على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يلتقي الفيصلي ونظيره الباطن.
يملك الفيصلي 8 نقاط في المركز التاسع ، بينما يحل الباطن في المركز الثالث عشر بـ5 نقاط.
لقاء مهم للطرفين، من أجل إضافة النقاط الثلاث للرصيد والاقتراب أكثر من مناطق الأمان .

الاتحاد - الأهلي
قمة مباريات الجولة السابعة تجمع الاتحاد والأهلي في "ديربي جدة"، حيث يُدشن ملعب الأمير عبدالله الفيصل بحلته الجديدة .
لقاء يشكل منعطفًا مهمًا للاتحاد ( الثاني - 13 نقطة ) والباحث عن العودة للصدارة من جديد، بعد أن خطفها ضمك.
في المقابل يأمل الأهلي (الثاني عشر - 5 نقاط ) مصالحة جماهيره وتحقيق انتصاره الأول عبر الباب الكبير، ومغادرة المركز الذي لا يليق بتاريخه (اسوأ بداية)، لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة بالإثارة والندية حتى آخر دقيقة من عمر اللقاء، وسط حضور جماهيري كبير متوقع .

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