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أبل تتخذ قرارًا جديدًا بشأن تطبيق ترامب المفضل

اتهمته سابقًا بانتهاكات وترويج للعنصرية والكراهية

اتخذت شركة "أبل" الأمريكية قرارًا جديدًا بشأن تطبيق "بارلر" المفضل من قِبَل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وأنصاره.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبل قررت إعادة تطبيق "بارلر" إلى متجرها الإلكتروني "آب ستور" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وكانت أبل قد أجبرت بارلر على الخروج من متجر تطبيقاتها "آب ستور"؛ بسبب انتهاكاته وترويجه للعنصرية والكراهية ودوره في اقتحام أنصار ترامب لمقر الكونجرس الأمريكي.

وجاء قرار "أبل" بعد امتثال "بارلر" لإجراءات أبل بتطوير نظم الذكاء الصناعي الخاصة بالتطبيق لإخفاء المنشورات التي تحمل علامات الكراهية والعنصرية.

ولكن لا تزال تلك المنشورات موجودة على إصدار التطبيق بأجهزة "أندرويد" ونسخة الويب.

وقالت آمي بيكوف، المدير التنفيذية لإدارة التطبيق: إن الشركة سمحت بالحد الأقصى من سياسات أبل للعودة إلى متجر تطبيقاته؛ معربة عن أملها في أن تقبل أبل تفعيل خاصية يمكن من خلالها مشاهدة كل المنشورات الخاصة بمستخدميها حتى لو كانت تحمل علامات كراهية أو عنصرية؛ تفعيلًا لمبدأ حرية الرأي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أبل تتخذ قرارًا جديدًا بشأن تطبيق ترامب المفضل
سبق

اتخذت شركة "أبل" الأمريكية قرارًا جديدًا بشأن تطبيق "بارلر" المفضل من قِبَل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وأنصاره.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبل قررت إعادة تطبيق "بارلر" إلى متجرها الإلكتروني "آب ستور" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وكانت أبل قد أجبرت بارلر على الخروج من متجر تطبيقاتها "آب ستور"؛ بسبب انتهاكاته وترويجه للعنصرية والكراهية ودوره في اقتحام أنصار ترامب لمقر الكونجرس الأمريكي.

وجاء قرار "أبل" بعد امتثال "بارلر" لإجراءات أبل بتطوير نظم الذكاء الصناعي الخاصة بالتطبيق لإخفاء المنشورات التي تحمل علامات الكراهية والعنصرية.

ولكن لا تزال تلك المنشورات موجودة على إصدار التطبيق بأجهزة "أندرويد" ونسخة الويب.

وقالت آمي بيكوف، المدير التنفيذية لإدارة التطبيق: إن الشركة سمحت بالحد الأقصى من سياسات أبل للعودة إلى متجر تطبيقاته؛ معربة عن أملها في أن تقبل أبل تفعيل خاصية يمكن من خلالها مشاهدة كل المنشورات الخاصة بمستخدميها حتى لو كانت تحمل علامات كراهية أو عنصرية؛ تفعيلًا لمبدأ حرية الرأي.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
10:27 AM

أبل تتخذ قرارًا جديدًا بشأن تطبيق ترامب المفضل

اتهمته سابقًا بانتهاكات وترويج للعنصرية والكراهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اتخذت شركة "أبل" الأمريكية قرارًا جديدًا بشأن تطبيق "بارلر" المفضل من قِبَل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وأنصاره.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبل قررت إعادة تطبيق "بارلر" إلى متجرها الإلكتروني "آب ستور" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وكانت أبل قد أجبرت بارلر على الخروج من متجر تطبيقاتها "آب ستور"؛ بسبب انتهاكاته وترويجه للعنصرية والكراهية ودوره في اقتحام أنصار ترامب لمقر الكونجرس الأمريكي.

وجاء قرار "أبل" بعد امتثال "بارلر" لإجراءات أبل بتطوير نظم الذكاء الصناعي الخاصة بالتطبيق لإخفاء المنشورات التي تحمل علامات الكراهية والعنصرية.

ولكن لا تزال تلك المنشورات موجودة على إصدار التطبيق بأجهزة "أندرويد" ونسخة الويب.

وقالت آمي بيكوف، المدير التنفيذية لإدارة التطبيق: إن الشركة سمحت بالحد الأقصى من سياسات أبل للعودة إلى متجر تطبيقاته؛ معربة عن أملها في أن تقبل أبل تفعيل خاصية يمكن من خلالها مشاهدة كل المنشورات الخاصة بمستخدميها حتى لو كانت تحمل علامات كراهية أو عنصرية؛ تفعيلًا لمبدأ حرية الرأي.

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