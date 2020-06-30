في مثل هذا اليوم قبل 41 عاماً.. توجيه ملكي بإنشاء جامعة أم القرى

أصدره الملك خالد بن عبدالعزيز في 30 يونيو من العام 1980

في مثل هذا اليوم 30 يونيو من العام 1980، صدر توجيه الملك خالد بن عبدالعزيز بإنشاء جامعة جديدة في العاصمة المقدسة باسم "جامعة أم القرى".

وقالت دارة الملك عبدالعزيز على حسابها الرسمي بـ"تويتر" إنه قبل 41 عاماً من الآن كان توجيه الملك خالد بن عبدالعزيز بإنشاء جامعة "جامعة أم القرى" بمكة المكرمة.

ووفق الموقع الرسمي للجامعة، فقد أدى قيام الجامعة بأمر من الملك خالد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- إلى انبثاق عدد من الكليات، كامتداد لأقسام الكليتين العتيقتين بها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية مع معهد اللغة العربية، حيث تم خلال العقد الأول من القرن الخامس عشر إنشاء خمس كليات، هي كلية الدعوة وأصول الدين، كلية اللغة العربية، كلية العلوم التطبيقية، كلية العلوم الاجتماعية، وكلية الهندسة والعمارة الإسلامية، بالإضافة إلى كلية التربية بالطائف التي افتتحت في عام 1400هـ، وبإنشاء كلية الطب والعلوم الطبية في عام 1416هـ بمكة، وتحويل عمادة خدمة المجتمع إلى كلية، أصبح عدد كليات هذه الجامعة اثنتي عشرة كلية، بالإضافة إلى معهد خاص بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومعهد لأبحاث الحج، وتم افتتاح كلية للمجتمع بالباحة.



وأصبحت الجامعة تقدم مختلف أنواع التخصصات، وتمنح درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في علوم الشريعة واللغة العربية والتربية، والعلوم الاجتماعية والتطبيقية والطب والهندسة.

وتضم الجامعة من الطلاب نحو ثلاثين ألف طالب وطالبة في مقر الجامعة بمكة، وتخصصات الكليات في هذه الجامعة في ازدياد، وهي بذلك تساهم في سد احتياجات المجتمع، ومتطلبات خطط التنمية من الدارسين المؤهلين للخدمة في مختلف المجالات.

وقد واكب قيام هذه الجامعة إقامة مباني المدينة الجامعية الجديدة، حيث اختيرت منطقة العابدية، جنوب شرقي مكة المكرمة المطلة على صعيد عرفات، موقعاً جديداً للجامعة، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، عام 1406هـ، ويتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثانية قريباً.

وفي عام 1414هـ، انتقلت إلى المباني الجديدة في العابدية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وهي الكلية الرائدة في العلوم الشرعية، الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من رابطة العالم الإسلامي، وكلية الهندسة والعمارة الإسلامية، واحتلت كلية اللغة العربية مبنى ملحقاً، ثم انتقلت إلى مبنى آخر في نهاية 1420هـ.

وعند إنشاء كلية الطب والعلوم الطبية في عام 1417هـ، ألحقت بمبنى كلية الهندسة والعمارة الإسلامية بصفة مؤقتة، ثم استقلت بمبناها الجديد الذي أنجزت المرحلة الأولى منه في وقت قياسي.

وتتوزع مقرات الجامعة حالياً وكلياتها على ثلاثة مواقع في مكة المكرمة هي العزيزية، وبها مباني الإدارة العامة والعمادات المساندة، وبعض الكليات، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وكلية خدمة المجتمع، ومعهد البحوث العلمية.

والمقر الثاني بالزاهر يضم عمادة الدراسات الجامعية للطالبات ومباني كلياتها ومرافقها، بالإضافة إلى المدينة الجديدة في العابدية.