كورونا في القارة الإفريقية.. إجمالي الإصابات مليونان و248 ألفًا و269 إصابة

حصيلة الضحايا 53 ألفًا و543 حالة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية، بلغ مليونين و248 ألفًا و269 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ 53 ألفًا و543 حالة.