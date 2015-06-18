رُزق سعد بن عايض بن دايس آل زاهر بمولود أطلق عليه اسم "حاتم"، وقد تلقّى التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
"آل زاهر" يرزق بمولود
رُزق سعد بن عايض بن دايس آل زاهر بمولود أطلق عليه اسم "حاتم"، وقد تلقّى التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
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"آل زاهر" يرزق بمولودصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-18
رُزق سعد بن عايض بن دايس آل زاهر بمولود أطلق عليه اسم "حاتم"، وقد تلقّى التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
10:53 PM
"آل زاهر" يرزق بمولود
رُزق سعد بن عايض بن دايس آل زاهر بمولود أطلق عليه اسم "حاتم"، وقد تلقّى التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
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