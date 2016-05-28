"الغذاء والدواء" تحدّد التعامل الصحيح مع الأدوية غير القابلة للكسر

مثل الكبسولات وحبوب الأدوية الفوَّارة والمغلَّفة

كشفت هيئة الغذاء والدواء أن ‏هناك أشكالاً عدة للأدوية غير قابلة للكسر مثل الكبسولات وحبوب الأدوية الفوَّارة والمُغلَّفة.

وقالت "الغذاء والدواء" على حسابها الرسمي عبر "تويتر": من الأدوية غير القابلة للكسر، الكبسولات، لأنها تحتوي على المادة الفعالة بشكل بودرة، وحبوب الأدوية الفوارة، لأنها صُنعت كي تذوب في الماء، وحبوب الأدوية المغلفة، لأن الهدف من تغليف الحبة حماية الدواء من أحماض المعدة.

وشددت على ضرورة التأكد من وجود علامة في نصف الحبة قبل كسر الحبة، حيث إن العلامة تبيّن المكان الذي تستطيع كسر الحبة منه إلى نصفين متساويين، لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء بشكل متساوٍ في النصفين.

وأضافت: يجب الحرص على قراءة النشرة المصاحبة للدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمه.

وأردفت: إذا طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة، ولا تكسر جميع الحبوب وتخزنها، لأن هذا قد يؤثر على فعالية و جودة الدواء.