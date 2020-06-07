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المملكة تسجّل 1026 حالة تعافٍ جديدة من كورونا

حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت لـ72817

سجلت المملكة، اليوم، 1026 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1026 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 72817 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تسجّل 1026 حالة تعافٍ جديدة من كورونا
سبق

سجلت المملكة، اليوم، 1026 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1026 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 72817 حالة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
03:58 PM

المملكة تسجّل 1026 حالة تعافٍ جديدة من كورونا

حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت لـ72817

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,374

سجلت المملكة، اليوم، 1026 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1026 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 72817 حالة.

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