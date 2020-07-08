شركة هندية تستهدف إنتاج أول كمية من مصل ضد كورونا في يناير

تخطط للوصول إلى مليار جرعة في 2022

ذكرت شركة باناسيا بايوتك الهندية، اليوم الأربعاء، أنها تسير وفقاً للجدول الزمني المقرر لإنتاج أول كمية من مصل محتمل للوقاية من مرض "كوفيد-19"، بحلول يناير 2021.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته "رويترز" أنها تستهدف إنتاج 500 ألف جرعة في 2021 ومليار جرعة في 2022 من المصل المحتمل.