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خلال إبريل.. "البيئة" تفسح أكثر من 300 ألف طن من الخضراوات والفاكهة

ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.. منذ 2020 بلغت 931.122 طناً

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة خلال شهر ابريل أكثر من 300 ألف طن.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 300 ألف طن من واردات الخضراوات والفاكهة تفسح عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال شهر أبريل، ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.

وبينت ان واردت الخضراوات بلغت 83.564 طن اما من الفاكهة 218.755 ألف طن مبينة ان قيمة الواردات منذ 202 بلغت 931.122.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال إبريل.. "البيئة" تفسح أكثر من 300 ألف طن من الخضراوات والفاكهة
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة خلال شهر ابريل أكثر من 300 ألف طن.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 300 ألف طن من واردات الخضراوات والفاكهة تفسح عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال شهر أبريل، ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.

وبينت ان واردت الخضراوات بلغت 83.564 طن اما من الفاكهة 218.755 ألف طن مبينة ان قيمة الواردات منذ 202 بلغت 931.122.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:23 PM

خلال إبريل.. "البيئة" تفسح أكثر من 300 ألف طن من الخضراوات والفاكهة

ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.. منذ 2020 بلغت 931.122 طناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة خلال شهر ابريل أكثر من 300 ألف طن.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 300 ألف طن من واردات الخضراوات والفاكهة تفسح عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال شهر أبريل، ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.

وبينت ان واردت الخضراوات بلغت 83.564 طن اما من الفاكهة 218.755 ألف طن مبينة ان قيمة الواردات منذ 202 بلغت 931.122.

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