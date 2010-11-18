مصادر: فصل الخدمات عن 140 عقارًا في "الكدوة العشوائي" تمهيدًا لإزالتها كمرحلة أولى

ضمن أكثر من 400 عقار بالكدوة في إطار مشروع تطويرها على مراحل

أكدت مصادر مطلعة في الشركة المطورة لمشروع تطوير منطقة الكدوة العشوائي لـ"سبق" أن الجهات المعنية ستبدأ فعليًّا غدًا بفصل التيار الكهربائي والخدمات كافة عن أكثر من 140 عقارًا في حي الكدوة، وذلك من أصل أكثر من 400 عقار كمرحلة أولى ضمن تطوير مشروع حي الكدوة العشوائي للبدء في إخلاء العقارات بالحي العشوائي الملاصق للمنطقة المركزية حول المسجد الحرام الشريف؛ وذلك للتمهيد للإزالة بشكل فعلي.

وأوضحت الجهات المعنية في السابق أن مشروع تطوير حيَّي الكدوة والنكاسة سيُنفَّذ على الموقعين المقرر إزالتهما، وهما مشروعان تطويريان، يشكلان أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد أعلنتا في السابق أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعَيْن في موعد غايته يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ربيع الأول الحالي، وسيتم فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدًا لأعمال الإزالة.