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"السديري" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعدًا لإمارة الرياض

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق فيصل بن سعد الناصر السديري, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة المساعد لشؤون الحقوق بالمرتبة الرابعة عشرة.

وأعرب عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تلك الثقة الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق في أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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"السديري" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعدًا لإمارة الرياض
سبق

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق فيصل بن سعد الناصر السديري, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة المساعد لشؤون الحقوق بالمرتبة الرابعة عشرة.

وأعرب عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تلك الثقة الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق في أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:51 PM

"السديري" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعدًا لإمارة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق فيصل بن سعد الناصر السديري, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة المساعد لشؤون الحقوق بالمرتبة الرابعة عشرة.

وأعرب عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تلك الثقة الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق في أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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